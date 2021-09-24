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Образование

Образование
24 Сентября , 09:10
Университеты Евразийского НОЦ выиграли федеральный грант на подготовку кадров для защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
Образование
22 Сентября , 15:53
Интервью министра образования и науки РБ А.В.Хажина о дистанционном режиме обучения
Образование
22 Сентября , 12:24
Дистанционное обучение будет организовано в 12 районах Республики Башкортостан
Образование
22 Сентября , 10:19
Ветераны-профессионалы и просто счастливые люди!
Образование
22 Сентября , 09:57
В Башкортостане и других регионах страны стартовала традиционная серия онлайн-уроков по финансовой грамотности для школьников.
Образование
21 Сентября , 15:12
В Башкортостане половину выручки от кешбэка за детский отдых направят на ремонт оздоровительных лагерей
Образование
17 Сентября , 09:57
В Башкортостане школьный этап этап Всероссийской олимпиады впервые пройдет в онлайн-формате
Образование
13 Сентября , 09:04
Нацпроект "Образование": В Башкортостане победители и призеры IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» встретились с Главой РБ
Образование
8 Сентября , 19:51
"Внеси свой вклад в сохранении родного языка!"
Образование
8 Сентября , 19:26
Встреча с руководителями профессиональных образовательных организаций Башкортостана
Образование
8 Сентября , 19:22
В Башкортостане будут развивать сеть предуниверсариев и поддержат инициативы школьников
Образование
7 Сентября , 09:23
В Правительстве Башкортостана обсудили организацию школьного питания
Образование
6 Сентября , 10:41
Нацпроект "Образование": В двух коррекционных школах Башкортостана открылась «Доброшкола»
Образование
5 Сентября , 20:01
Радий Хабиров посетил Октябрьский музыкальный колледж, который отремонтируют в 2022 году
Образование
1 Сентября , 14:08
В Уфимском районе открыли Центр образования «Знание»
Образование
30 Августа , 15:31
Оборудование чемпионата WorldSkills останется в республике и будет приносить пользу
Образование
30 Августа , 12:20
Учитель математики школы села Камеево Диля Хусаинова находит общий язык с любым учеником
Образование
30 Августа , 12:04
В МБДОУ детский сад №2 «Василек» с. Мишкино с малышами работает талантливая Наталья Яшмурзина
Образование
30 Августа , 12:01
Педагог дополнительного образования Центра туризма "Путник" Инна Олеговна Зайнитдинова - профессионал своего дела
Образование
30 Августа , 11:59
Ирина Александровна Салаева, учитель русского языка и литературы МБОУ марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево - до глубины души преданный своему делу педагог
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