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Образование

Образование
19 Августа , 18:40
Кибертренажёр по борьбе с мошенничеством разработал вуз-резидент Межвузовского к
Образование
18 Августа , 09:17
Л.Сергеева-воспитатель филиала детсада "Василек" с.Мишкино
Образование
18 Августа , 09:07
А.Семниева учитель английского языка марийской гимназии им.Я.Ялкайна с.Чураево
Образование
18 Августа , 08:57
Н.Салиева работает учителем марийского языка в ПМШ №2 с.Мишкино
Образование
18 Августа , 08:40
Н.Апликаева 33года работает учителем русского языка и литературы в д.Б-Сухоязово
Образование
18 Августа , 07:04
ДЮСШ с.Мишкино работает над повышением эффективности качества
Образование
15 Августа , 14:15
В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6
Образование
14 Августа , 11:23
В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы
Образование
6 Августа , 19:15
«Это начало большого пути»: в детские сады Башкортостана поступили новые методич
Образование
6 Августа , 19:08
Вуз-резидент Межвузовского кампуса открыл магистратуру по технологическому предп
Образование
4 Августа , 16:24
Школа Бурзянского района вышла в финал Всероссийского конкурса школьных музеев
Образование
3 Августа , 18:34
В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана
Образование
24 Июля , 11:45
В Башкирии стартовал межрегиональный студенческий проект «Менталь»
Образование
24 Июля , 11:24
Резидент Межвузовского кампуса Уфы разрабатывает датчик для ранней диагностики
Образование
21 Июля , 11:30
Профессор резидента Межвузовского кампуса Уфы вошёл в число самых цитируемых учё
Образование
21 Июля , 11:29
По итогам июня наш Уфимский межвузовский студенческий кампус получил 100 баллов
Образование
15 Июля , 12:40
Вуз-резидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ будет готовить гуманитариев
Образование
14 Июля , 13:45
Резиденты Межвузовского кампуса Уфы реализуют уникальную сетевую программу
Образование
14 Июля , 12:50
Выпускникам резидента Межвузовского кампуса Уфы вручили красные дипломы
Образование
14 Июля , 09:03
Мастеру ПО Мишкинского агропроколледжа Геннадию Искакову исполнилось 65 лет
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