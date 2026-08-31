Опубликована деловая программа финала чемпионата «Профессионалы»

Участниками форума СПО, который состоится на площадке Федерального технопарка профессионального образования, станут представители всех 89 регионов России и более 30 дружественных государств — преподаватели колледжей и техникумов, эксперты в сфере образования, руководители учебных учреждений, представители органов власти и бизнес-сообщества. Панельные дискуссии, круглые столы, отраслевые сессии с участием партнеров движения «Профессионалы» и мастер-классы объединены общей темой «Окно возможностей: бизнес и СПО».

«Форум СПО каждый год задает стратегические ориентиры для всей системы среднего профессионального образования. Задача министерства просвещения — выстраивать единые подходы к подготовке кадров, своевременно обновлять стандарты и программы, чтобы они соответствовали запросам экономики. Движение „Профессионалы“ позволяет нам сверять качество подготовки специалистов с потребностями промышленности и оперативно корректировать образовательные траектории. Такой системный подход закладывает фундамент для технологического суверенитета и кадровой устойчивости страны», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Мероприятия деловой программы сгруппированы по четырем тематическим трекам. Трек «Воспитание человека труда» объединяет события, посвященные формированию ценностных ориентиров и профессиональной культуры будущих специалистов. «Кадры и образование» направлен на обсуждение актуальных вопросов подготовки специалистов и развития кадрового потенциала. Трек «Технологии и инновации» даст возможность продемонстрировать механизмы внедрения в образовательные стандарты современных отраслевых технологий. «Глобальное сотрудничество» посвящен актуальным вопросам подготовки кадров с учетом ключевых мировых практик и опыта иностранных партнеров.

«Деловая программа финала чемпионата „Профессионалы“ — это живая площадка, где перед началом учебного года мы сверяем часы по ключевым вопросам развития СПО. Здесь эксперты обмениваются лучшими практиками, обсуждают главные вызовы в подготовке кадров и определяют общую повестку на ближайшие месяцы. Именно в таком открытом диалоге рождаются решения, которые определяют содержание подготовки специалистов для экономики будущего. Вовлеченность партнеров растет: в обсуждении задействованы госкорпорации, федеральные министерства и ведущие аналитические центры. Мы сформировали деловую программу так, чтобы участники напитались новыми идеями, укрепили профессиональные связи и вместе задали вектор дальнейшего развития СПО», — отметила проректор Института развития профессионального образования Надежда Малкина.

Чемпионат «Профессионалы» — самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2026 году финал чемпионата проходит в трех городах (Нижний Новгород, Калуга, Санкт-Петербург). Подробная программа и регистрация на мероприятия доступны на сайте.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.