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Образование
31 Августа , 06:32

Опубликована деловая программа финала чемпионата «Профессионалы»

Деловая программа финала чемпионата «Профессионалы» по компетенциям промышленного блока будет включать четыре трека, каждый из которых отражает ключевое направление развития среднего профессионального образования. Финал пройдет с 21 по 26 августа в Калуге, мероприятия традиционно будут организованы в формате ежегодного Форума среднего профессионального образования, сообщили в Минпросвещения РФ.

Участниками форума СПО, который состоится на площадке Федерального технопарка профессионального образования, станут представители всех 89 регионов России и более 30 дружественных государств — преподаватели колледжей и техникумов, эксперты в сфере образования, руководители учебных учреждений, представители органов власти и бизнес-сообщества. Панельные дискуссии, круглые столы, отраслевые сессии с участием партнеров движения «Профессионалы» и мастер-классы объединены общей темой «Окно возможностей: бизнес и СПО».

«Форум СПО каждый год задает стратегические ориентиры для всей системы среднего профессионального образования. Задача министерства просвещения — выстраивать единые подходы к подготовке кадров, своевременно обновлять стандарты и программы, чтобы они соответствовали запросам экономики. Движение „Профессионалы“ позволяет нам сверять качество подготовки специалистов с потребностями промышленности и оперативно корректировать образовательные траектории. Такой системный подход закладывает фундамент для технологического суверенитета и кадровой устойчивости страны», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Мероприятия деловой программы сгруппированы по четырем тематическим трекам. Трек «Воспитание человека труда» объединяет события, посвященные формированию ценностных ориентиров и профессиональной культуры будущих специалистов. «Кадры и образование» направлен на обсуждение актуальных вопросов подготовки специалистов и развития кадрового потенциала. Трек «Технологии и инновации» даст возможность продемонстрировать механизмы внедрения в образовательные стандарты современных отраслевых технологий. «Глобальное сотрудничество» посвящен актуальным вопросам подготовки кадров с учетом ключевых мировых практик и опыта иностранных партнеров.

«Деловая программа финала чемпионата „Профессионалы“ — это живая площадка, где перед началом учебного года мы сверяем часы по ключевым вопросам развития СПО. Здесь эксперты обмениваются лучшими практиками, обсуждают главные вызовы в подготовке кадров и определяют общую повестку на ближайшие месяцы. Именно в таком открытом диалоге рождаются решения, которые определяют содержание подготовки специалистов для экономики будущего. Вовлеченность партнеров растет: в обсуждении задействованы госкорпорации, федеральные министерства и ведущие аналитические центры. Мы сформировали деловую программу так, чтобы участники напитались новыми идеями, укрепили профессиональные связи и вместе задали вектор дальнейшего развития СПО», — отметила проректор Института развития профессионального образования Надежда Малкина.

Чемпионат «Профессионалы» — самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2026 году финал чемпионата проходит в трех городах (Нижний Новгород, Калуга, Санкт-Петербург). Подробная программа и регистрация на мероприятия доступны на сайте.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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