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Образование
14 Сентября , 11:25

Воспитатель детсада Альбина Шарипова из Хайбуллинского района удостоена звания

14 сентября на еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил воспитателя детского сада № 3 «Шатлык» села Акъяр Хайбуллинского района Альбину Шарипову с победой на Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» и вручил государственную награду. За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд ей присвоено почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан».

Воспитатель детсада Альбина Шарипова из Хайбуллинского района удостоена званияВоспитатель детсада Альбина Шарипова из Хайбуллинского района удостоена звания
Воспитатель детсада Альбина Шарипова из Хайбуллинского района удостоена звания

Всероссийский профессиональный конкурс прошёл с 7 по 11 сентября в Липецке. За звание лучших педагогов по родным языкам боролись 85 учителей и 46 воспитателей из 87 регионов России. Башкортостан представляли учитель башкирского языка и литературы уфимского Центра образования № 10 имени Анатолия Хохлова Ляйсан Хасанова и воспитатель детского сада из Хайбуллинского района Альбина Шарипова, которая и стала победителем среди педагогов дошкольных образовательных организаций.

– Спасибо вам за высокую оценку и признание моего труда. Для меня было большой честью представлять республику на всероссийском уровне, где я, надеюсь, смогла достойно рассказать о наших лучших практиках развития родной речи, – сказала Альбина Шарипова. – Позвольте от всего педагогического сообщества Башкортостана, поблагодарить вас, уважаемый Радий Фаритович, за то, что создаёте условия для изучения родных языков в дошкольных образовательных организациях. Это очень важно и благодаря этому у нас ведущие позиции в стране.
 
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