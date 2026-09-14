Воспитатель детсада Альбина Шарипова из Хайбуллинского района удостоена звания

Всероссийский профессиональный конкурс прошёл с 7 по 11 сентября в Липецке. За звание лучших педагогов по родным языкам боролись 85 учителей и 46 воспитателей из 87 регионов России. Башкортостан представляли учитель башкирского языка и литературы уфимского Центра образования № 10 имени Анатолия Хохлова Ляйсан Хасанова и воспитатель детского сада из Хайбуллинского района Альбина Шарипова, которая и стала победителем среди педагогов дошкольных образовательных организаций.

– Спасибо вам за высокую оценку и признание моего труда. Для меня было большой честью представлять республику на всероссийском уровне, где я, надеюсь, смогла достойно рассказать о наших лучших практиках развития родной речи, – сказала Альбина Шарипова. – Позвольте от всего педагогического сообщества Башкортостана, поблагодарить вас, уважаемый Радий Фаритович, за то, что создаёте условия для изучения родных языков в дошкольных образовательных организациях. Это очень важно и благодаря этому у нас ведущие позиции в стране.