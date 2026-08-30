Открытие новых образовательных организаций в регионах России

О.Колударова: Республика Башкортостан вошла в пятёрку лучших в стране по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня с нами на связи Уфа.

В Уфе для учащихся школы № 88 построен новый корпус на 1225 мест при поддержке ВЭБа. Разрешите передать слово директору школы Ануфриевой Ольге Викторовне.

В.Путин: Пожалуйста, Ольга Викторовна.

О.Ануфриева: Уважаемый Владимир Владимирович!

Сегодня мы с огромным удовольствием и радостью открываем новую, современную школу в микрорайоне новостроек. Наша школа находится напротив Дворца борьбы, который Вы лично открывали в 2024 году. Символично, что рядом с таким дворцом вырос такой чудесный храм науки.

Наша школа рассчитана на 1225 мест, уже сегодня скомплектовано 65 классов. Нам очень повезло, что у нас в республике есть свой педагогический вуз, чётко выстроена система наставничества. Почти в каждой школе укомплектованы педагогические классы.

Благодаря сотрудничеству с Акмуллинским университетом школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. И особенно гордо [за] то, что 29 молодых педагогов у нас 1 сентября начинают свою педагогическую деятельность.

Уважаемый Владимир Владимирович, у нас есть всё для того, чтобы в стенах нашей школы сбывались мечты детей и педагогических работников. Мы хотим, чтобы каждый ребёнок нашёл себе занятие по душе и не хотел от нас уходить домой. Поэтому мы максимально разнообразили количество кружков и секций, в том числе спортивных секций, чтобы приносить нашей великой стране победы.

Наше техническое оснащение позволяет нам ещё более «практико-ориентировать» учебный процесс. Уже с 1 сентября ребята начнут изучать обновлённый курс начала военной подготовки. Отдельное спасибо от педагогических работников за возвращение трудового обучения в школе.

Спасибо Вам, Владимир Владимирович, от имени всех детей, педагогического состава и родителей за возможность обучаться в столь современных и комфортных условиях, о которых мы давно мечтали.

Спасибо.

В.Путин: Ольга Викторовна, я посмотрел, здесь картинка была медицинского кабинета. Медицинскую часть как Вы оцениваете?

О.Ануфриева: У нас открыты и агротехнические классы в этом году, и технологические, и инженерные, и IT-классы, и кадетские классы, и спортивные классы, и даже классы креативных индустрий. В том числе наши агротехники и классы медицинской направленности получили возможность обучаться в столь современных лабораториях.

У нас несколько кабинетов химии – два кабинета химии, – в каждом из них есть лаборатория и занятия для практической части, то есть они разделены.

Современные кабинеты биологии, инженерные отдельно кабинеты – это мечта каждого учителя и ребёнка.

В.Путин: Ольга Викторовна, мой вопрос касался медицинской части, медпомощи детям, ученикам, если возникает такая необходимость.

О.Ануфриева: У нас очень современный медицинский блок, в том числе свой стоматологический кабинет, свой врач каждый день, свой фельдшер закреплён за школой. Это действительно очень важно для нас.

В.Путин: Всё понял. Спасибо большое.

Радий Фаритович.

Р.Хабиров: Уважаемый Владимир Владимирович!

1 сентября у нас в школы пойдёт более 0,5 миллиона школьников, из них 41 тысяча – это первоклашки. И конечно, и родители, и учителя, и школьники хотят учиться в новых, отремонтированных школах. Благодаря Вашей поддержке мы действительно строим, мы до сих пор продолжаем строить школы. В Уфе только мы пять таких школ делаем. Эта школа – целая фабрика, более 1200 человек, полностью оборудована, современная. Это огромный объём работы, это настоящая школа XXI века.

Владимир Владимирович, очень позитивно, мы очень благодарим и радуемся программе, президентской программе модернизации школ. Мы бы, наверное, не имели возможности так существенно поменять ландшафт прежде всего сельских школ, малых школ. Они сейчас у нас как новые смотрятся. Это, кстати, даёт большой эффект: мы вошли в пятёрку в олимпиадном движении. Каждый год на ЕГЭ у нас увеличивается количество ребят и 100-балльников, и 200-балльников.

Владимир Владимирович, Вы поддержали идею строительства в республике такой особой школы для одарённых детей в области математики. Мы с Сергеем Сергеевичем «поштурмили» эту историю, и 1 сентября 2027 года мы откроем математический лицей-интернат на 350 мест. Это огромный интернат, но мы самых талантливых детей в области математики, это будущая математическая элита России и Башкортостана, будем готовить. Владимир Владимирович, спасибо огромное за такую поддержку.

Я хотел ещё, пользуясь случаем, всё-таки 1 сентября – День знаний, мы ведь в рамках Вашей программы кампусов ещё кампус настраиваем. Кампус наш получается, не побоюсь этого слова, уникальным, очень интересным. В конце года мы его уже запускаем. Хотел Вас пригласить в нашу республику на торжественное открытие кампуса.

Владимир Владимирович, от имени учителей, школьников, от имени всей республики огромное спасибо за ту поддержку, которую Вы постоянно нам оказываете.

В.Путин: Спасибо.