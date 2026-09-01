+15 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Образование
1 Сентября , 12:45

Резидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ создал технологию сжижения газа

Уфимские инженеры холдинга «ПЕГАЗ», резидента Евразийского НОЦ Башкортостана, разработали гибридную технологию сжижения природного газа (СПГ). Данный метод, по расчётам разработчиков, превосходит по эффективности как зарубежные, так и отечественные аналоги — причём в различных климатических зонах, включая тропическую.

Резидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ создал технологию сжижения газаРезидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ создал технологию сжижения газа
Резидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ создал технологию сжижения газа

Решение создано в связке науки и технологии, что соответствует задачи вовлечения исследований и разработчиков в решение важнейших задач для страны и общества по направлению Десятилетия науки и технологий.

– Для промышленности такие разработки имеют стратегическое значение. Собственная технология сжижения природного газа позволяет формировать отечественную технологическую базу, повышать эффективность производственных процессов и снижать зависимость от зарубежных решений. Для Башкортостана особенно важно, что подобные компетенции формируются внутри республики при взаимодействии промышленного предприятия и научно-образовательной среды, – подчеркнул заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев.

На сегодняшний день более 70% действующих мировых заводов СПГ и около 80% объёма производства расположены в тропическом климате. Арктический регион, несмотря на значительные запасы газа, остаётся сравнительно малоосвоенным: в районе Обской губы сегодня работают лишь три завода СПГ, при растущем числе новых проектов. При этом было неочевидно, смогут ли решения, отработанные в тёплом климате, показывать сопоставимую эффективность в условиях Крайнего Севера.

В отличие от классической схемы с компрессионным контуром предохлаждения, применяемой, в частности, в распространённой мировой технологии C3MR, российская разработка использует тригенерационный контур, работающий на «бросовом» тепле приводов компрессорных агрегатов. Это позволяет более чем в два раза повысить полезное использование тепла топливного газа и снизить энергозатраты.

– Уфимская разработка специально рассчитана на эффективную работу, как в Арктике, так и в тропиках. Ее создал резидент НОЦ, холдинг «ПЕГАЗ», что наглядно показывает, как в современных проектах соединяются две ключевых сферы при создании новых технологий – наука и бизнес. Поскольку технология российская, ее появление важный шаг к технологическому суверенитету и независимости для научной и промышленной отрасли, – отметил директор АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков.

По расчетам разработчиков, их технология превосходит по эффективности существующие аналоги, она рассчитана на использование в условиях вечной мерзлоты, высокой влажности, ограниченной логистики и нестабильного энергоснабжения.

По последним данным, технология показывает успешные показатели и в арктических условиях. В тропиках применение решения, по оценкам разработчиков, позволяет снизить себестоимость сжижения и увеличить прибыль до 26%. Для крупнотонажного завода СПГ мощностью 5–6 млн тонн в год дополнительная выгода может составить 300–400 млн евро.

Разработка полностью независима от зарубежных лицензионных решений, что особенно важно в условиях прекращения поддержки со стороны ведущих западных поставщиков технологий СПГ.

На технологию получен патент, что подтверждает новизну и охраноспособность ключевых технических решений. Инженеры отмечают универсальность решения: оно рассчитано на эксплуатацию в условиях вечной мерзлоты, высокой влажности, ограниченной логистики и нестабильного энергоснабжения — то есть подходит как для арктических проектов, так и для стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

– Долгое время считалось, что технологии, отработанные в тёплом климате, автоматически подходят и для Арктики. Наши расчёты показывают, что это не так — и именно там, где условия наиболее суровы, разница в эффективности становится особенно заметной. Мы сознательно делали ставку на решение, которое одинаково хорошо работает и в условиях вечной мерзлоты, и в тропической жаре, потому что российским проектам — от Обской губы до Юго-Восточной Азии — нужна технология, которая не теряет эффективности в зависимости от географии, — заявил к.т.н. Искандер Сунгатуллин, председатель Совета директоров НИПИ ПЕГАЗ.

Справочно.
Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.
Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.
#молодежьидети
#нацпроектмолодежьидети

https://pravitelstvorb.ru/news/29511/ 

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru