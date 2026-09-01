Юнармейцы Башкортостана заняли четвертое место на сборах ПФО «Гвардеец»

Команда Республики Башкортостан достойно представляла регион, соревнуясь с сильнейшими командами ПФО. По итогам всех испытаний наши ребята заняли четвёртое место в общекомандном зачёте, совсем немного уступив бронзовым призёрам.
В копилке команды сразу несколько высоких результатов:
- три первых места — в разборке-сборке ММГ АК-74, где Даутов Альберт показал второй результат среди всех участников (20,8 секунд); в викторине «История Отечества»; в конкурсе «Боевой листок».
- Три вторых места — в музыкальном конкурсе, стрельбе из пневматического оружия и силовой гимнастике.
- Третье место — в волейболе. Лучшим игроком соревнований признан Азамат Узякин.
Отметим, сборы «Гвардеец» проводятся при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, губернатора Олега Мельниченко и правительства Пензенской области.
Фото предоставлено Центром патриотического воспитания молодежи РБ. https://mgazeta.com/news/novosti/2026-08-31/yunarmeytsy-bashkortostana-zanyali-chetvertoe-mesto-na-sborah-pfo-gvardeets-4797875