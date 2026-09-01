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Образование
31 Августа , 19:05

Эксперты оценили системную поддержку учителей в Башкирии

Политолог Алексей Мухин и аналитики Telegram-канала «Минченко регионы» прокомментировали открытие новой школы в Уфе с участием Владимира Путина и Радия Хабирова, а также недавно подписанный главой республики указ о повышении престижа педагогической деятельности.

По мнению экспертов, церемония открытия школы в уфимском микрорайоне Глумилино в очередной раз продемонстрировала высокое место Башкирии в федеральной социальной и образовательной повестке. Значение события не ограничивается запуском очередного социального объекта — президент вновь лично включился в крупный проект республики, а значит, образовательная инфраструктура региона остается в поле его внимания. Аналитики называют это важным политическим сигналом и подтверждением того, что выстроенный диалог региональной команды с федеральным центром продолжает давать осязаемые результаты.

Как отмечает «Минченко регионы», открытие школы продолжило серию масштабных объектов, запущенных в Башкирии при участии президента: в феврале 2024 года Владимир Путин открыл первую очередь Межвузовского кампуса и Республиканский центр детской онкологии и гематологии, в июне 2025 года начал работу новый хирургический корпус кардиоцентра, а в июле того же года дал старт движению по трассе М-12 «Восток». Проекты в образовании, науке, медицине и транспорте регулярно становятся частью федеральной повестки и получают поддержку на самом высоком уровне, что для Радия Хабирова служит показателем управленческой устойчивости.

Отдельно эксперты остановились на указе о повышении престижа педагогической деятельности. Алексей Мухин подчеркнул, что речь идет о формировании целой системы поддержки учителей, которую региональные власти ведут постоянно. В последние полгода в Башкирии ужесточили требования к безопасности школ, усилили психологическую и профилактическую работу с трудными подростками, а для классных руководителей ввели ежемесячную надбавку в 30 тысяч рублей.

Новый блок инициатив включает учреждение государственной медали «За педагогическую деятельность», закрепление за начинающими педагогами наставников минимум на год, бесплатный доступ учителей к электронным образовательным ресурсам и музеям, а также приоритет при устройстве их детей в детские сады. Принципиально важно, чтобы все решения вошли в долгосрочную дорожную карту поддержки педагогов до 2030 года, подчеркнул Алексей Мухин.

Результат системной работы уже виден: Башкирия вошла в пятерку лучших регионов по олимпиадной деятельности, а за каждым таким достижением стоит сильный учитель. Как резюмируют эксперты, вложения в статус, безопасность и уважение к труду педагога — это работа на десятилетия вперед, которую в республике ведут последовательно и при федеральной поддержке.

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