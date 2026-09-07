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7 Сентября , 11:40

Глава Башкортостана дал старт работе модельных библиотек

7 сентября на еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров дал старт работе новых модельных библиотек, которые создали в рамках национального проекта «Семья».

Глава Башкортостана дал старт работе модельных библиотекГлава Башкортостана дал старт работе модельных библиотек
Глава Башкортостана дал старт работе модельных библиотек

Учреждения открыли в сёлах Толбазы (Аургазинский район), Аскино (Аскинский район) и Емаши (Белокатайский район). Главы муниципалитетов по видеосвязи выразили благодарность Правительству республики за содействие в обновлении библиотек.

Руководитель региона подчеркнул важность создания культурно-просветительских объектов для жителей районов.

– Мы серьёзно занимаемся модернизацией наших библиотек. И они действительно становятся точками притяжения. Сельчане регулярно посещают такие современные учреждения с хорошими интерактивными возможностями, – сказал Радий Хабиров.

И.о. министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина отметила, что за последние пять лет в рамках нацпроектов «Культура» и «Семья» в Башкортостане с привлечением федеральных средств открыли 22 библиотеки нового поколения. Ещё шесть муниципалитетов подготовили заявки на создание таких учреждений в 2027 году.

– Библиотеки нового формата расширяют возможности классического читального зала. Это не просто книгохранилища, а места, где можно интересно и познавательно провести время взрослым и детям, – отметила Наталья Лапшина.

https://glavarb.ru/ru/news/event/glava-bashkortostana-dal-start-rabote-modelnyh-bibliotek-v-aurgazinskom-askinskom-i-belokatayskom-rayonah-91936/ 

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