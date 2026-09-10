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10 Сентября , 06:50

С 1 сентября 2026 года - единые правила использования телефонов во время уроков

С 1 сентября 2026 года во всех школах России, включая Башкортостан, начали действовать единые правила использования телефонов во время уроков. Основные положения разъяснили в Минпросвещения Башкортостана.

С 1 сентября 2026 года - единые правила использования телефонов во время уроковС 1 сентября 2026 года - единые правила использования телефонов во время уроков
С 1 сентября 2026 года - единые правила использования телефонов во время уроков

На уроках телефоны запрещены. Исключение – экстренные ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью. На переменах порядок использования гаджетов устанавливает сама школа. Где хранить телефон на уроке? Уточните у классного руководителя или посмотрите на сайте школы. Варианты могут быть разными – шкафчики, ячейки, либо ребёнок может оставить устройство в рюкзаке или в кармане. Всё зависит от правил конкретной школы.

Если гаджет нужен по медицинским показаниям. Вопрос необходимо согласовать с администрацией школы – на основании справки или рекомендации врача. Основание – Приказ Минпросвещения России № 316 от 08.05.2026 года. Документ действует до 1 сентября 2027 года.

Как подготовиться. Проговорите с ребёнком эти правила – адаптация займёт время, поэтому лучше разобраться в них уже сейчас.Вместе определите, где будет храниться телефон, и договоритесь о «режиме тишины» на уроках.

Настройте экстренные контакты для быстрого набора – это пригодится, если связь понадобится срочно.

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