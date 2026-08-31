Призёр Международной экономической олимпиады IEO-2026 Руслан Аминов удостоен бла

За победу в престижных интеллектуальных соревнованиях боролись школьники из 62 стран. Национальная сборная России завоевала пять наград – две серебряные и три бронзовые медали.

– Это престижнейшая международная олимпиада, – отметил Радий Хабиров. – Общими усилиями мы добились того, что Башкортостан входит в пятёрку лучших регионов по олимпиадному движению. Это важнейший показатель качества образования в нашей республике.

Руслан Аминов выразил признательность за высокую оценку своих достижений, а также сообщил о том, что на базе лицея-интерната № 3 планируют запустить республиканскую олимпиаду по экономике. Также у школьника есть цель завоевать золото на международном уровне.