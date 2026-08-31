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Образование
31 Августа , 09:58

Призёр Международной экономической олимпиады IEO-2026 Руслан Аминов удостоен бла

Башкортостана 31 августа на еженедельном оперативном совещании руководитель региона Радий Хабиров вручил благодарность Главы Башкортостана ученику Башкирского лицея-интерната № 3 города Стерлитамака Руслану Аминову. Он стал серебряным призёром IX Международной экономической олимпиады IEO-2026, которая проходила в Китае в июле 2026 года.

Призёр Международной экономической олимпиады IEO-2026 Руслан Аминов удостоен блаПризёр Международной экономической олимпиады IEO-2026 Руслан Аминов удостоен бла
Призёр Международной экономической олимпиады IEO-2026 Руслан Аминов удостоен бла

За победу в престижных интеллектуальных соревнованиях боролись школьники из 62 стран. Национальная сборная России завоевала пять наград – две серебряные и три бронзовые медали.

– Это престижнейшая международная олимпиада, – отметил Радий Хабиров. – Общими усилиями мы добились того, что Башкортостан входит в пятёрку лучших регионов по олимпиадному движению. Это важнейший показатель качества образования в нашей республике.

Руслан Аминов выразил признательность за высокую оценку своих достижений, а также сообщил о том, что на базе лицея-интерната № 3 планируют запустить республиканскую олимпиаду по экономике. Также у школьника есть цель завоевать золото на международном уровне.

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