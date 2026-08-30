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Образование
30 Августа , 17:08

Башкирия вошла в топ-5 по результатам Всероссийской олимпиады школьников

Республика Башкортостан впервые вошла в топ-5 регионов России по результатам Всероссийской олимпиады школьников, проводимой при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве просвещения.

Число участий превысило миллион, в заключительном этапе участвовали 193 школьника, число победителей и призеров за пять лет выросло до 78. Школьники республики ежегодно успешно выступают на международных олимпиадах по химии, математике, искусственному интеллекту, экологии и экономике. В 2026 году серебряным медалистом Международной экономической олимпиады в Китае стал Руслан Аминов из Стерлитамака.

Отметим, что на Едином государственном экзамене в регионе зафиксировано рекордное количество стобалльных работ — 210, из них 11 выпускников набрали максимальный балл сразу по нескольким предметам. Новый учебный год в республике начнут более полумиллиона ребят, включая 41 тысячу первоклассников.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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