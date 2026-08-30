В Башкортостане летом порядка 100 человек поступили на бесплатное обучение

В Уфимской «Школе 21+» состоялась торжественная церемония запуска третьей в этом году основной волны обучения ИТ-навыкам. В эту волну основного обучения были зачислены более 100 участников, 40% из которых составили студенты высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений, которые успешно прошли июньский отборочный интенсив. Это подтверждает высокий интерес молодых специалистов к современным цифровым профессиям и практико-ориентированному обучению, позволяющему получить востребованные компетенции еще во время учебы.

С приветственным обращением к собравшимся обратился министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.

— Республика Башкортостан последовательно развивает современные форматы подготовки кадров. Сегодня студентам важно не только получать фундаментальные знания, но и иметь возможность применять их на практике, осваивать цифровые технологии и работать над реальными проектами. «Школа 21+» предоставляет именно такие возможности, помогая молодым людям уверенно строить профессиональную карьеру, а региону — обеспечивать экономику квалифицированными ИТ-специалистами, — подчеркнул министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.

В этом году особенно высокий интерес к поступлению в «Школу 21+» проявили студенты профильных колледжей Республики Башкортостан.

- Для ребят была организована возможность одновременно пройти производственную практику и принять участие во вступительном отборе на основную программу обучения. Такой формат позволил студентам не только выполнить требования образовательной программы колледжа, но и попробовать свои силы в поступлении в нам. Большинство участников успешно справились с отборочным этапом, продемонстрировали высокий уровень мотивации и были зачислены на основное обучение. Теперь они смогут совмещать обучение в колледже с освоением востребованных цифровых компетенций и практических навыков в сфере информационных технологий, значительно расширяя свои профессиональные возможности еще до получения диплома, — отметила генеральный директор «Школы 21+» в Уфе Екатерина Подымова.

Наиболее востребованными направлениями у поступивших стали: разработчик программного обеспечения, специалист по данным, а также бизнес и системный аналитик, дизайнер интерфейсов (UX/UI).

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности» Игорь Нуйкин. Он отметил, что сегодня работодателям необходимы специалисты, обладающие не только фундаментальными знаниями, но и практическими навыками, умением быстро адаптироваться к изменениям и работать в команде.

— Сегодня цифровая экономика развивается беспрецедентными темпами, а вместе с ней растет потребность в молодых, инициативных и высококвалифицированных специалистах. Поэтому особенно важно уже во время обучения создавать условия, в которых студенты могут развивать профессиональные компетенции, осваивать современные технологии и учиться решать реальные практические задачи. Именно такие возможности помогают будущим специалистам увереннее строить карьеру, а региону — формировать сильный кадровый потенциал для развития высокотехнологичных отраслей, — отметил Игорь Нуйкин.

Напомним, для того чтобы поступить на обучение в «Школу 21+», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, пройти онлайн‑игру на память и логику, посмотреть видео о школе, загрузить документы на сайт, пройти отборочный этап очно в кампусе «Школы 21+» в Уфе. Посещать школу можно круглосуточно, 24/7. Ближайшие даты отборочных этапов на бесплатное обучение: 14 сентября и 12 октября. После успешного прохождения отборочного этапа участники зачисляются на основное обучение, которое проходит в гибридном формате и длится в зависимости от выбранного направления от 6 месяцев до 2 лет. Ознакомиться с деятельностью «Школы 21+» можно в День открытых дверей, который состоится 18 августа в 18:30 по адресу г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32/2Б.

Справочно: «Школа 21+» открыта на базе Межвузовского студенческого кампуса при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/840734/