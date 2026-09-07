Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников

Российской Федерации и Республики Башкортостан. Стипендиат главы РБ Александр Зайнетдинов и его наставник - преподаватель Светлана Ибаева подняли государственные флаги. Ведущие объявили об открытии торжественной линейки, посвященной Дню знаний и началу нового учебного года. Почетное место в строю заняли первокурсники — те, кто только начинает свой путь в профессию, а также студенты старших курсов, готовые к новым профессиональным вызовам.

С приветственной речью к собравшимся обратился исполняющий обязанности директора колледжа Салават Мустафин. Он тепло поздравил студентов и преподавателей с началом учебного марафона. Особо тёплые слова прозвучали в адрес первокурсников.

- Вы вступаете в новый, пожалуй, самый ответственный этап своей жизни, - сказал он. - Выбрав наш колледж, вы решили связать своё будущее с агропромышленной отраслью — фундаментом экономики и благополучия нашей страны. Мы гордимся вашим выбором и готовы поддержать вас на пути к вершинам мастерства.

Студентам старших курсов Салават Мухаметович пожелал настойчивости, упорства и новых вершин.Также поздравил педагогов:

- Желаю вам неиссякаемой энергии, талантливых и благодарных учеников. Пусть этот учебный год будет плодотворным, ярким и успешным для каждого из нас!

Завершил свое выступление вручением почетных грамот педагогам и отличившимся студентам за добросовестный труд, успешное освоение образовательных программ и профессиональные знания.

Далее слово было предоставлено исполняющей обязанности заместителя главы администрации муниципального района Мишкинский район по социальным вопросам и внутренней политике Диане Муратбаевой. Она пожелала коллективу преподавателей успехов в нелегком деле подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли — фундамента благополучия республики и страны. Обращаясь к студентам, Диана Юрьевна отметила:

— Для родителей сегодня особенно волнительно, потому что их чада впервые уехали далеко и теперь будут более самостоятельными. Первокурсникам хочу пожелать уверенности! Знайте, что вы самые уникальные, таких людей больше нет во всём целом мире. Успех у каждого свой, но для каждого он особенно важный.

С напутственными словами к молодежи обратился студент выпускной группы Степан Изиляев. Представитель старшего студенческого звена призвал новичков не бояться трудностей, активно участвовать в общественной жизни колледжа и дорожить годами учебы, которые пролетают незаметно.

Важную часть мероприятия заняло обращение начальника ГИБДД отдела МВД России по Мишкинскому району майора полиции Александра Шамиданова. Поздравив всех с началом учебного года, представитель правоохранительных органов напомнил о строгом соблюдении правил дорожного движения при использовании любого вида транспорта. Он акцентировал внимание на трагических случаях среди сверстников из-за несоблюдения ПДД, подчеркнув недопустимость управления транспортом без соответствующих знаний и возраста, а также необходимость перехода дороги только в установленных местах.

После всех поздравлений и напутствий прозвенел первый сентябрьский звонок – символ нового учебного года. Право подать первый звонок предоставили студентам первого и выпускного курсов.

Торжественная часть завершилась исполнением гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан, после чего линейка была официально закрыта.

Сразу после построения для всех учебных групп прошел первый классный час на тему «День знаний: традиционные российские духовно-нравственные ценности».

С новым учебным годом, дорогие студенты, с новыми открытиями и знаниями! Пусть грядущий учебный год поможет воплотить в жизнь всё задуманное. Верьте в себя, ставьте перед собой новые цели, и вы обязательно их достигнете! Вдохновляйтесь каждым новым днем. Вперед к новым знаниям, дорогие друзья! Желаем удачи, энтузиазма и больших побед в учебе и будущей профессии.

Значимость системы среднего профессионального образования растёт как на федеральном, так и на региональном уровнях. Система среднего профессионального образования в республике развивается очень активно, поскольку вопрос подготовки кадров является одним из ключевых для экономики. Эта задача решается системно и планомерно.

К развитию системы профессионального образования в республике применяется комплексный подход: улучшается материально-техническое оснащение, формируется система мотивации для преподавателей и студентов, внедряются лучшие практики обучения страны, обеспечивается качественная практика.

- Для Башкирии тема подготовки кадров имеет ключевое значение, – сказал глава региона Радий Хабиров. - В республике действует одна из крупнейших в стране систем среднего профессионального образования, а колледжи являются надёжными партнёрами в обеспечении промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы квалифицированными специалистами.

2026 году отрасли молодёжной политики в Республике Башкортостан исполняется 35 лет. В 1991 году регион стал первым субъектом в стране, где был принят региональный закон о молодёжной политике и создан профильный орган власти.

- Подрастающее поколение находится под серьёзным информационным воздействием, в том числе со стороны недружественных сил, - сказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. - Важно помочь ребятам ориентироваться в этой непростой ситуации и защитить молодёжь «от вовлечения в опасные и деструктивные действия. Республика принимает участие в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». По количеству создаваемых кластеров Башкортостан — лидер в стране.