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7 Сентября , 09:10

Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников

Первого сентября на территории Мишкинского агропромышленного колледжа царила особая атмосфера торжества.  Первого сентября на территории Мишкинского агропромышленного колледжа царила особая атмосфера торжества.  

Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсниковМишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников
Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников

Российской Федерации и Республики Башкортостан. Стипендиат главы РБ Александр Зайнетдинов и его наставник - преподаватель Светлана Ибаева подняли государственные флаги. Ведущие объявили об открытии торжественной линейки, посвященной Дню знаний и началу нового учебного года. Почетное место в строю заняли первокурсники — те, кто только начинает свой путь в профессию, а также студенты старших курсов, готовые к новым профессиональным вызовам.

С приветственной речью к собравшимся обратился исполняющий обязанности директора колледжа Салават Мустафин. Он тепло поздравил студентов и преподавателей с началом учебного марафона. Особо тёплые слова прозвучали в адрес первокурсников.

- Вы вступаете в новый, пожалуй, самый ответственный этап своей жизни, - сказал он. - Выбрав наш колледж, вы решили связать своё будущее с агропромышленной отраслью — фундаментом экономики и благополучия нашей страны. Мы гордимся вашим выбором и готовы поддержать вас на пути к вершинам мастерства.

Студентам старших курсов Салават Мухаметович пожелал настойчивости, упорства и новых вершин.Также поздравил педагогов:

 - Желаю вам неиссякаемой энергии, талантливых и благодарных учеников. Пусть этот учебный год будет плодотворным, ярким и успешным для каждого из нас!

Завершил свое выступление вручением  почетных грамот педагогам и  отличившимся студентам за добросовестный труд, успешное освоение образовательных программ и профессиональные знания.

Далее слово было предоставлено исполняющей обязанности заместителя главы администрации муниципального района Мишкинский район по социальным вопросам и внутренней политике Диане Муратбаевой. Она пожелала коллективу преподавателей успехов в нелегком деле подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли — фундамента благополучия республики и страны. Обращаясь к студентам, Диана Юрьевна отметила:

 — Для родителей сегодня особенно волнительно, потому что их чада впервые уехали далеко и теперь будут более самостоятельными. Первокурсникам хочу пожелать уверенности! Знайте, что вы самые уникальные, таких людей больше нет во всём целом мире. Успех у каждого свой, но для каждого он особенно важный.

С напутственными словами к молодежи обратился студент выпускной группы Степан Изиляев. Представитель старшего студенческого звена призвал новичков не бояться трудностей, активно участвовать в общественной жизни колледжа и дорожить годами учебы, которые пролетают незаметно.

Важную часть мероприятия заняло обращение начальника ГИБДД отдела МВД России по Мишкинскому району майора полиции Александра Шамиданова. Поздравив всех с началом учебного года, представитель правоохранительных органов напомнил о строгом соблюдении правил дорожного движения при использовании любого вида транспорта. Он акцентировал внимание на трагических случаях среди сверстников из-за несоблюдения ПДД, подчеркнув недопустимость управления транспортом без соответствующих знаний и возраста, а также необходимость перехода дороги только в установленных местах.

После всех поздравлений и напутствий прозвенел первый сентябрьский звонок – символ нового учебного года. Право подать первый звонок предоставили студентам первого и выпускного курсов. 

Торжественная часть завершилась исполнением гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан, после чего линейка была официально закрыта.

Сразу после построения для всех учебных групп прошел первый классный час на тему «День знаний: традиционные российские духовно-нравственные ценности».

С новым учебным годом, дорогие студенты, с новыми открытиями и знаниями! Пусть грядущий учебный год поможет воплотить в жизнь всё задуманное. Верьте в себя, ставьте перед собой новые цели, и вы обязательно их достигнете! Вдохновляйтесь каждым новым днем. Вперед к новым знаниям, дорогие друзья! Желаем удачи, энтузиазма и больших побед в учебе и будущей профессии.

Значимость системы среднего профессионального образования растёт как на федеральном, так и на региональном уровнях. Система среднего профессионального образования в республике развивается очень активно, поскольку вопрос подготовки кадров является одним из ключевых для экономики. Эта задача решается системно и планомерно.

К развитию системы профессионального образования в республике применяется комплексный подход: улучшается материально-техническое оснащение, формируется система мотивации для преподавателей и студентов, внедряются лучшие практики обучения страны, обеспечивается качественная практика.

- Для Башкирии тема подготовки кадров имеет ключевое значение, – сказал глава региона Радий Хабиров. - В республике действует одна из крупнейших в стране систем среднего профессионального образования, а колледжи являются надёжными партнёрами в обеспечении промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы квалифицированными специалистами.

 2026 году отрасли молодёжной политики в Республике Башкортостан исполняется 35 лет. В 1991 году регион стал первым субъектом в стране, где был принят региональный закон о молодёжной политике и создан профильный орган власти.

 - Подрастающее поколение находится под серьёзным информационным воздействием, в том числе со стороны недружественных сил, - сказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. - Важно помочь ребятам ориентироваться в этой непростой ситуации и защитить молодёжь «от вовлечения в опасные и деструктивные действия. Республика принимает участие в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». По количеству создаваемых кластеров Башкортостан — лидер в стране.

Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников
Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников
Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников
Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников
Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников
Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников
Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников
Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников
Мишкинский агропромышленный колледж встретил первокурсников
Автор:Раиля Аптикаева
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