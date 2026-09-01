В Мишкинском районном Дворце культуры прошло августовское совещание

Руководителям и педагогам была предоставлена возможность поделиться опытом работы и своими успехами. На совещании также были обсуждены результаты деятельности муниципальной системы образования за учебный год и определены задачи дальнейшего развития.

- 2026 год — особый рубеж, — открыли конференцию ведущие Анастасия и Василий Кутлуметовы. — Год единства народов России, Год большой и дружной семьи и Год дошкольного образования соединяются сегодня здесь, в этом зале. И мы решили начать не с докладов, а с живого разговора.

На сцену поднялись три семьи: русских, башкир и марийцев. Три голоса, три культуры, три взгляда на мир. У них нет с собой ни каравая, ни курая, ни вышивки, но есть то, что важнее — общее слово. Семьи, жестом протягивания руки к центру, соприкасаясь ладонями, показали, что есть мост между семьей и детским садом, между традициями и будущим.

После выступлений семей, перешли к пленарной части. В работе августовского совещания приняли участие начальник отдела этнокультурного развития и межрегионального сотрудничества Министерства культуры Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, кандидат философских наук Нурлан Ганиев, начальник отдела государственной итоговой аттестации Министерства просвещения Республики Башкортостан Айгуль Байрамгулова, глава администрации муниципального района Мишкинский район Лариса Александрова, начальник отдела образования района Сергей Александров, военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов Сергей Воробьёв, ветераны педагогического труда, руководители образовательных организаций, педагоги учреждений дошкольного, среднего и дополнительного образований. Модератором конференции выступила исполняющая обязанности заместителя главы администрации Мишкинского района - заместитель по социальным вопросам и внутренней политике Диана Муратбаева.

В формате видеообращения с приветствием к участникам обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Далее с докладом выступила глава Мишкинского района. Она говорила про итоги прошедшего учебного года, подчёркивала успехи учителей и учеников, а также обозначила важные задачи по улучшению образования и безопасности в районе.

- Образовательная система района не ограничивается только школами, - сказала Лариса Александрова. - Она включает в себя детские сады, где закладывается фундамент личности ребёнка; учреждения дополнительного образования, Мишкинский агропромышленный колледж, где готовят кадры для экономики и сельского хозяйства района. Каждое из этих учреждений решает свою важную задачу и требует внимания.

Отдельным блоком был освещён вопрос поддержки детей, чьи отцы являются участниками СВО или погибли при исполнении долга. Отмечается важность их мужества, как пример для подрастающего поколения. В Мишкинском районе действует комплекс мер поддержки таких детей. До школы: внеочередное зачисление в детские сады с полутора лет, бесплатное посещение кружков и секций дополнительного образования, освобождение от родительской платы за присмотр и уход в ДОУ. В школе: обеспечение бесплатным питанием, организация сезонного и круглогодичного отдыха и оздоровления, ежегодное вручение сертификатов на приобретение канцелярских товаров первоклассникам из этих семей. Глава района подчёркнула, что задача взрослых — окружить таких детей вниманием и заботой, чтобы они чувствовали поддержку государства и общества.

Лариса Александрова выразила слова благодарности руководству Республики Башкортостан и Министерству просвещения РБ за системную поддержку сферы образования. Выразила надежду на дальнейшее партнёрство и готовность совместно решать актуальные задачи отрасли.

В завершении доклада поздравила педагогов с наступающим Днём знаний, пожелала крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и плодотворного учебного года, наполненного созидательной энергией и значимыми достижениями. Закончилось выступление награждением одаренных детей. Им были вручены премии главы МР Мишкинский район. Обучающаяся 8 класса Лицея № 1 имени Ф. Булякова села Мишкино, воспитанница Детской школы искусств Анна Салмиярова признана победителем в номинации «Социально-значимая и общественная деятельность, художественное творчество». Обучающаяся 11 класса полилингвальной многопрофильной школы № 2 села Мишкино Залина Габдрахманова одержала победу в номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность». Обучающаяся 8 класса средней общеобразовательной школы деревни Кайраково Богдана Байметова стала победителем в номинации «Любительский спорт». В номинации «Профессиональное мастерство» победила студентка 2 курса Мишкинского агропромышленного колледжа Ализа Гарифуллина.

Также глава района вручила почетные грамоты Совета и администрации муниципального района Мишкинский район педагогам, отметила династию семьи Бадамшиных, чей общий педагогический стаж превышает 650 лет.

Семья Бадамшиных из Мишкинского района с самым продолжительным общим трудовым стажем в одной сфере участвовала в республиканском конкурсе «Трудовые династии Республики Башкортостан» и заняла первое место в номинации «Старейшая династия». Об этом рассказал представитель династии - Евгений Бадамшин, учитель средней школы им. Героя Советского Союза Ишмая Ишкинина д. Баймурзино.

Далее слово предоставили начальнику отдела этнокультурного развития Нурлану Ганиеву. В своем выступлении он отметил настоящий прорыв в изучении родных языков. Число воспитанников детских садов, изучающих родной язык, выросло со 122 до 243 человек (доля увеличилась с 20% до 48%). Нурлан Рашитович также сообщил, что во всех школах вводится курс «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-х классов. Патриотическому воспитанию уделяется первостепенное внимание.

В новом учебном году в районе за парты сядут 2343 школьника, из них 160 — первоклассники.

Пленарную часть заседания продолжил начальник отдела образования Мишкинского района Сергей Александров, который выступил с темой «Образование будущего начинается сегодня».

Начальник отдела государственной итоговой аттестации Министерства просвещения Республики Башкортостан Айгуль Байрамгулова в своем выступлении сообщила о высоких результатах республики (топ-5 по олимпиадам), но отметила снижение баллов по химии и информатике в самом районе. За стобалльников учителям выплачено 152 премии по 150 тысяч рублей. Мишкинский район удерживает позиции в «зелёной зоне» регионального рейтинга. Ключевыми задачами названы полная укомплектованность школ психологами, усиление безопасности (тревожные кнопки, металлодетекторы) и предотвращение аутоагрессии среди подростков.

Представители Министерства просвещения и Курултая Республики Башкортостан поздравили педагогов с наступающим Днем знаний, вручили почетные грамоты педагогам.

В настоящее время в образовательных организациях района особое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Эта деятельность направлена на формирование у обучающихся гражданской идентичности, уважения к истории и культуре страны, а также готовности к служению Отечеству. Школы района активно сотрудничают с военным комиссариатом в направлении выбора профессии военного. Об этом рассказал Сергей Воробьев, военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов Республики Башкортостан. Также вручил благодарственные письма школам за оказанную помощь.

2026 год объявлен Министерством просвещения Российской Федерации Годом дошкольного образования в системе образования. Эта инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов. О системе дошкольного образования Мишкинского района рассказала методист муниципальной методической службы отдела образования Ирина Кусюкбаева.

О работе создания образовательной среды для развития детской одаренности в школах, о системном подходе к будущему наших учеников выступила учитель физики Лицея № 1 им. Ф. Булякова села Мишкино Гузель Алексеева.

В этом году ряды педагогов пополнили двое молодых специалистов. Ангелина Патрикеева будет работать заместителем директора по информационным технологиям Лицея № 1 Лилия Ибатуллина начнет работать воспитателем дошкольной группы Верхнесорокинской начальной школы. Молодых педагогов душевно поздравила учитель начальных классов Лицея № 1 села Мишкино Юлия Янгубаева. С ответным словом выступила Ангелина Патрикеева:

- Я рада, что мы, молодые специалисты, сегодня вливаемся в большую семью педагогов! Очень постараемся продолжить славные традиции и гордо нести звание - учитель!

Школа – это маленькое государство, где в течении учебного года проводится большое количество различных мероприятий, в том числе и спортивных. С подведением итогов и награждением спартакиады школьников выступил директор спортивной школы Роман Ямаев.

Во второй части педагогического совещания состоялось награждение педагогов почетными грамотами от отдела образования села Мишкино и комитета Мишкинской районной организации Общероссийского Профсоюза образования. Их поздравила председатель Мишкинской организации Общероссийского Профсоюза образования Лилия Мустафина.

Душевную атмосферу мероприятию подарили музыкальные номера артистов районного Дворца культуры села Мишкино, учителя Елышевской основной школы Лилии Хизяевой, учителя марийского языка ПМШ № 2 с. Мишкино Надежды Салиевой, коллектива детского сада «Солнышко».

После окончания конференции в фойе состоялась фотосессия.

В Республике Башкортостан ведётся комплексная работа, направленная на выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи. Основные направления обозначенной работы закреплены в Концепции развития одарённых детей и молодёжи в Республике Башкортостан.

Хабиров подчёркивает важность модернизации школ.

- В 2026 году в республике открылись четыре новые школы, - сказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, - в том числе самая большая в ПФО в уфимском Кузнецовском затоне. Продолжается капитальный ремонт действующих учреждений. В 128 школах открыты 214 педагогических классов, с 2024 года студенты-целевики получают региональную стипендию.

В рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» в 2025 году общеобразовательные организации регионов Российской Федерации направлены 739 экземпляров учебной и учебно-методической литературы по башкирскому языку и литературе, 16 комплектов башкирских национальных костюмов для девочек и мальчиков, 5 детских юрт для дошкольных учреждений.

- Наша обязанность — сохранять и развивать башкирский язык, самобытную культуру здесь, в Башкортостане и за его пределами, - сказал глава региона. - За последние годы удалось кардинально изменить ситуацию: появились современные методики, мобильные приложения, полилингвальные гимназии, а ежегодный Международный диктант по башкирскому языку объединяет сотни тысяч участников по всему миру.