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7 Сентября , 12:45

Ученые Межвузовского кампуса Уфы разработали ТЭНы для работы

Ученые Уфимского государственного нефтяного технического университета - резидента Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ - совместно с индустриальным партнером разработали высокотемпературные патронные электрические нагреватели, способные работать при температурах до 1200 °C. Новая разработка уже проходит производственные испытания, а команда проекта готовит технологическую линию для ее промышленного производства.

Ученые Межвузовского кампуса Уфы разработали ТЭНы для работыУченые Межвузовского кампуса Уфы разработали ТЭНы для работы
Ученые Межвузовского кампуса Уфы разработали ТЭНы для работы

Патронные электрические нагреватели, или ТЭНы, применяются в самых разных отраслях промышленности - там, где требуется нагрев оборудования, материалов, заготовок или жидкостей. Они компактны, обладают высокой мощностью, обеспечивают быстрый и равномерный нагрев, отличаются экономичностью и длительным сроком службы.

При этом существующие на российском рынке патронные нагреватели, как правило, рассчитаны на работу при температурах до 700°C. Для термообработки жаропрочных металлов и сплавов этого недостаточно. Предприятиям приходится использовать крупногабаритные печи, что усложняет технологические процессы и увеличивает затраты.

Ученые из УГНТУ предложили решение, которое позволяет существенно повысить температурный предел патронных ТЭНов. Работа ведется совместно с разработчиками из Научно-производственной ассоциации «Технопарк АТ» в рамках стратегического технологического проекта университета «Новые технологии, технические и интеллектуальные системы в машиностроении».

— Разработка высокотемпературных ТЭНов - хороший пример того, как научные компетенции и запросы реального производства объединяются для решения конкретных технологических задач. Такие проекты позволяют создавать отечественные решения для промышленности, повышать эффективность производственных процессов и расширять технологические возможности предприятий. Важно, что разработчики уже перешли от научной работы к испытаниям и подготовке промышленного производства, — отметил заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Эдуард Мустафин.

Высокой рабочей температуры удалось добиться благодаря особой конструкции нагревателя, специально подобранному составу диэлектрического наполнителя, а также собственным технологиям изготовления и нанесения изоляции.

По словам разработчиков, используемый состав наполнителя отличается от решений, применяемых в мировой практике. Это дает проекту потенциал для дальнейшего повышения температурного предела.

— Состав наполнителя, который используется в нагревателях, отличен от того, что применяется в мировой практике. Благодаря этому в теории мы имеем потенциал разогрева данных нагревателей до температуры существенно выше 1200 °C.  Например, при вакуумной термообработке в условиях особо чистого производства температура может достигать 1600 °C, — говорят разработчики.

Уже достигнутые характеристики позволяют использовать новые ТЭНы, в частности, при формовке титановых сплавов и термообработке различных марок нержавеющих сталей. При этом применение нагревателей при температурах ниже предельных способно значительно увеличить срок их службы.

Еще одно преимущество разработки - возможность равномерно прогревать крупногабаритные детали сложной формы. Нагреватели можно адаптировать под различную геометрию оснастки и изделий, а компактные размеры позволяют минимизировать потери энергии. При необходимости отдельный нагревательный элемент можно быстро заменить.

Потенциальная область применения технологии широка. В нефтегазовой промышленности высокотемпературные ТЭНы могут использоваться для очистки резервуаров, сепарации нефти и газа, разогрева мазута, битума и масел. В машиностроении - для нагрева пресс-форм и локальной термообработки. В аэрокосмической отрасли - для обогрева элементов конструкций самолетов, поддержания температуры в баках и нагрева оборудования при техническом обслуживании.

Разработка уже прошла лабораторные испытания и сейчас апробируется в реальных производственных условиях. Следующий этап - создание промышленной технологической линии, которая позволит автоматизировать изготовление высокотемпературных нагревателей и перейти к их серийному выпуску.

Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети

https://pravitelstvorb.ru/news/29554/ 

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