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14 Сентября , 17:53

На «Строительном часе» рассмотрели ход строительства школ на условиях концессии

14 сентября в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередной «Строительный час». На нём, в частности, рассмотрели ход возведения школ в Уфе и Нефтекамске на основе государственно-частного партнёрства.

На «Строительном часе» рассмотрели ход строительства школ на условиях концессииНа «Строительном часе» рассмотрели ход строительства школ на условиях концессии
На «Строительном часе» рассмотрели ход строительства школ на условиях концессии

Речь идёт о трёх образовательных учреждениях вместимостью 1 225 мест каждое, которые строят в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (входит в корпорацию ВЭБ.РФ). Два объекта располагаются в Ленинском и Дёмском районах Уфы и один – в микрорайоне № 14 Нефтекамска.

В соответствии с графиками работ, учебные корпуса должны достроить в 2026 году. Заместитель генерального директора ООО «ПроШкола» Андрей Григоржевский сообщил, что проекты реализуют в запланированные сроки.

Напомним, что 29 августа 2026 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл новый корпус школы № 88 в Уфе на 1 225 мест, которую также построили на условиях концессии.

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Кроме того, участники совещания обсудили концепцию обновления Дома актёра имени Бедер Юсуповой. Директор департамента архитектуры и градостроительства Правительства Башкортостана Олег Байдин представил инженерно-планировочные решения и визуализацию фасадной части культурного объекта.

После реконструкции на первом этаже здания расширят фойе, оборудуют кассовый зал, гардероб и кафе. Второй этаж предусматривает размещение малого зала, творческих студий и библиотеки. На третьем этаже будут расположены помещения для занятий музыкой и главный зал. Он также займет часть четвёртого этажа, на котором будут находиться технические и административные помещения.

До конца 2026 года проектная документация должна пройти необходимые согласования, а к реконструкции Дома актёра планируют приступить в 2027 году.

https://glavarb.ru/ru/news/event/na-stroitelnom-chase-rassmotreli-hod-stroitelstva-shkol-na-usloviyah-koncessii-92307/ 

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