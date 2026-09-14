На «Строительном часе» рассмотрели ход строительства школ на условиях концессии

Речь идёт о трёх образовательных учреждениях вместимостью 1 225 мест каждое, которые строят в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (входит в корпорацию ВЭБ.РФ). Два объекта располагаются в Ленинском и Дёмском районах Уфы и один – в микрорайоне № 14 Нефтекамска.

В соответствии с графиками работ, учебные корпуса должны достроить в 2026 году. Заместитель генерального директора ООО «ПроШкола» Андрей Григоржевский сообщил, что проекты реализуют в запланированные сроки.

Напомним, что 29 августа 2026 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл новый корпус школы № 88 в Уфе на 1 225 мест, которую также построили на условиях концессии.

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Кроме того, участники совещания обсудили концепцию обновления Дома актёра имени Бедер Юсуповой. Директор департамента архитектуры и градостроительства Правительства Башкортостана Олег Байдин представил инженерно-планировочные решения и визуализацию фасадной части культурного объекта.

После реконструкции на первом этаже здания расширят фойе, оборудуют кассовый зал, гардероб и кафе. Второй этаж предусматривает размещение малого зала, творческих студий и библиотеки. На третьем этаже будут расположены помещения для занятий музыкой и главный зал. Он также займет часть четвёртого этажа, на котором будут находиться технические и административные помещения.

До конца 2026 года проектная документация должна пройти необходимые согласования, а к реконструкции Дома актёра планируют приступить в 2027 году.

https://glavarb.ru/ru/news/event/na-stroitelnom-chase-rassmotreli-hod-stroitelstva-shkol-na-usloviyah-koncessii-92307/