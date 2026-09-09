+15 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Образование
9 Сентября , 09:14

Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»

Башкортостан стал абсолютным лидером среди регионов России по числу новых образовательно-производственных кластеров федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». В 2027 году в республике откроются сразу 8 таких площадок, сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»
Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»
Всего по результатам конкурсного отбора национального проекта «Молодёжь и дети» в 42 субъектах страны создадут 95 новых кластеров. Республике удалось опередить другие экономически активные регионы. Башкортостан также вошёл в число регионов, которые удерживают первенство и попадают в список победителей федерального конкурса уже шестой раз подряд.

«В 2027 году благодаря проекту „Профессионалитет“ в 42 регионах России начнут работать 95 новых кластеров. Это позволит укрепить связь между образовательными организациями и предприятиями, усилить практико-ориентированность среднего профессионального образования по 19 отраслям», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что с 2022 года Башкортостан стал одним из первых регионов России, активно включившихся в федеральный проект «Профессионалитет». В 2022 году был создан первый центр на базе Уфимского машиностроительного колледжа. Затем развитие пошло по нарастающей: в 2023 году появилось 7 кластеров, в 2024- еще 6, в 2025 — 5. К концу 2026 года в республике будут функционировать 27 мощных кластеров. По результатам конкурсного отбора Министерства просвещения России республика подтвердила свой высокий статус. На 2027 год нам одобрили создание еще 8 кластеров среднего профессионального образования. В республику привлечен почти 700 млн руб. на модернизацию материально-технической базы колледжейВ итоге в 2027 году в Башкортостане будут работать 35 кластеров СПО в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
Источник: Министерство просвещения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=508 
Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»
Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»
Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»
Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»
Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»
Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»
Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»
Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru