Владимир Путин открыл новый корпус школы № 88 в Уфе

Ольга КОЛУДАРОВА, заместитель министра просвещения России, модератор мероприятия: Республика Башкортостан вошла в пятёрку лучших в стране по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня с нами на связи Уфа. В Уфе для учащихся школы № 88 построен новый корпус на 1 225 мест при поддержке ВЭБ.РФ. Разрешите передать слово директору школы Ануфриевой Ольге Викторовне.

Владимир ПУТИН: Пожалуйста, Ольга Викторовна.

Ольга АНУФРИЕВА: Уважаемый Владимир Владимирович!

Сегодня мы с огромным удовольствием и радостью открываем новую современную школу в микрорайоне новостроек. Наша школа находится напротив Дворца борьбы, который вы лично открывали в 2024 году. Символично, что рядом с таким дворцом вырос такой чудесный храм науки.

Наша школа рассчитана на 1 225 мест. Уже сегодня скомплектовано 65 классов. Нам очень повезло, что у нас в республике есть свой педагогический вуз, чётко выстроена система наставничества, почти в каждой школе укомплектованы педагогические классы.

Благодаря сотрудничеству со Акмуллинским университетом школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. И особенно гордо то, что 29 молодых педагогов у нас 1 сентября начинают свою педагогическую деятельность.

Уважаемый Владимир Владимирович!

У нас есть всё для того, чтобы в стенах нашей школы сбывались мечты детей и педагогических работников. Мы хотим, чтобы каждый ребёнок нашёл себе занятие по душе и не хотел от нас уходить домой. Поэтому мы максимально разнообразили количество кружков и секций, в том числе спортивных, чтобы приносить нашей великой стране победы.

Наше техническое оснащение позволяет нам ещё более практико-ориентировать учебный процесс. Уже с 1 сентября ребята начнут изучать обновлённый курс начальной военной подготовки. Отдельное спасибо от педагогических работников за возвращение трудового обучения в школе.

Спасибо вам, Владимир Владимирович, от имени всех детей, педагогического состава и родителей за возможность обучаться в столь современных и комфортных условиях, о которых мы давно мечтали. Спасибо!

Владимир ПУТИН: Ольга Викторовна, я посмотрел, здесь картинка была медицинского кабинета. Медицинскую часть как вы оцениваете?

Ольга АНУФРИЕВА: У нас открыты и агротехнические классы в этом году, и технологические, и инженерные, и IT-классы, и кадетские классы, и спортивные классы, и даже классы креативных индустрий. В том числе наши агротехники и классы медицинской направленности получили возможность обучаться в столь современных лабораториях. У нас два кабинета химии, в каждом из них есть лаборатории и часть для практических занятий, то есть они разделены. Современные кабинеты биологии, отдельно инженерные кабинеты. Это мечта каждого учителя и ребёнка.

Владимир ПУТИН: Ольга Викторовна, мой вопрос касался медицинской части, медпомощи детям, ученикам, если возникает такая необходимость.

Ольга АНУФРИЕВА: У нас очень современный медицинский блок, в том числе свой стоматологический кабинет, свой врач каждый день, свой фельдшер закреплён за школой. Это действительно очень важно для нас.

Владимир ПУТИН: Всё понял. Спасибо большое. Радий Фаритович.

Радий ХАБИРОВ: Уважаемый Владимир Владимирович!

У нас 1 сентября в школы пойдёт более полумиллиона школьников. Из них 41 тысяча – это первоклашки. И, конечно, родители, и учителя, и школьники хотят учиться в новых, отремонтированных школах.

Благодаря вашей поддержке мы действительно строим, до сих пор продолжаем строить школы. В Уфе только мы пять таких школ делаем. Эта школа – целая фабрика: более 1 200 человек, полностью оборудованная, современная. Это огромный объём работы. И это настоящая школа XXI века.

Владимир Владимирович, очень позитивно, мы благодарим и радуемся президентской программе модернизации школ. Мы бы, наверное, не имели возможности так существенно поменять ландшафт прежде всего сельских школ, малых школ. Они сейчас у нас как новые смотрятся.

И это, кстати, даёт большой эффект – мы вошли в пятёрку в олимпиадном движении, каждый год на ЕГЭ у нас увеличивается количество стобалльников, двухсотбалльников.

Владимир Владимирович, вы поддержали идею строительства в республике особой школы для одарённых детей в области математики. Вот мы с Сергеем Сергеевичем (С.С. Кравцов, министр просвещения России) поштурмили эту историю. И 1 сентября 2027 года мы откроем математический лицей-интернат на 360 мест. Это огромный интернат, и мы самых талантливых детей в области математики – будущую математическую элиту России и Башкортостана – будем готовить. Владимир Владимирович, спасибо огромное за такую поддержку.

Владимир Владимирович, я хотел ещё, пользуясь случаем – всё-таки 1 сентября, День знаний. Мы ведь в рамках вашей программы ещё кампус достраиваем. Наш кампус получается, не побоюсь этого слова, уникальным, очень интересным. В конце года мы его уже запускаем. Хотел вас пригласить в нашу республику на торжественное открытие кампуса.

Владимир Владимирович, от имени учителей, школьников, от имени всей республики – огромное спасибо за ту поддержку, которую вы постоянно нам оказываете.

Владимир ПУТИН: Спасибо.

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Новый корпус школы № 88 в уфимском микрорайоне Глумилино построили в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (входит в корпорацию ВЭБ.РФ) с предоставлением субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования».

В рамках ранней профориентации здесь открыты классы агротехнической, кадетской (общевойсковой), информационно-технологической направленностей, а также класс креативных индустрий (АРТ- класс). На уровне среднего общего образования также будут классы естественно-научного профиля, а совместно с Башкирской академией государственной службы и управления при Главе Башкортостана запустят класс гуманитарного профиля.

Для работы востребованных кружков и секций в школе предусмотрели современные студии и лаборатории – 3D-моделирования и прототипирования, лазерной резки и гравировки, проектно-исследовательской деятельности, кабинет медико-биологических исследований, театральная, фото- и киностудия, студия звукозаписи, музейно-краеведческий комплекс и многое другое.

Перед церемонией открытия Глава Башкортостана осмотрел новое образовательное учреждение – посетил учебные классы, кабинет робототехники, медицинский блок, столовую, актовый зал, спортивное ядро.

Директор школы Ольга Ануфриева рассказала, что в первом корпусе школы по улице Российской остаются 800 детей, которые будут учиться в первую смену.

Радий Хабиров осмотрел пропускной пункт, пост охраны и подчеркнул, что обеспечению безопасности школьников и педагогического коллектива нужно уделять особое внимание. Об этом, в частности, шла речь и на недавнем совещании с заместителями директоров школ по воспитательной работе.

Во время осмотра столовой Глава Башкортостана предложил предусмотреть буфет для школьников, чтобы они могли самостоятельно купить выпечку и продукты.

Также руководитель региона отметил возможности большого актового зала для организации масштабных мероприятий и поручил проработать возможность проведения здесь следующего Республиканского августовского совещания по образованию.

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В новую школу пришли работать сразу 29 молодых педагогов – выпускников Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы, других вузов и колледжей республики. Глава Башкортостана пообщался с ними и пожелал успехов.

Директор образовательного учреждения отметила, что за каждым из них закрепили заместителя директора, который является наставником, оказывает методическую помощь.

На встрече обсудили вопросы развития школьной инфраструктуры, обеспечения безопасности, борьбы с буллингом в отношении подростков и учителей, оказания педагогам юридической и психологической поддержки.

Радий Хабиров подчеркнул, что молодым учителям повезло работать в такой современной и комфортной школе.

– Недавно наш Президент подписал указ «О дополнительных мерах поддержки учителей». В продолжение этого документа мы в республике тоже подготовили указ о повышении престижа педагогической профессии. Очень важно претворить его в жизнь, – сказал Радий Хабиров. – Конечно, мы и так создаём в Башкортостане такую атмосферу, что учителя у нас пользуются заслуженным почётом и уважением. Но престиж учителя мы будем поднимать и дальше. В этом указе есть одна конкретная вещь, на которую я прошу вас обратить внимание. Это повышение квалификации. Никогда не останавливайтесь на месте, вам надо постоянно совершенствовать свои знания и умения. В том числе с помощью электронных образовательных ресурсов.

Глава Башкортостана также предложил расширить функционал карты «Алга» для учителей, чтобы с её помощью они могли посещать театры, музеи и другие учреждения культуры, пользоваться другими предусмотренными для них льготами.

– Я искренне радуюсь, когда вижу молодёжь в школах. Это очень хороший показатель роста престижа профессии учителя. Да и в такую красивую школу грех не прийти, – сказал Радий Хабиров в беседе с журналистами. – Радует то, что это не какая-то особая, элитная школа. Таких комфортных, современных образовательных учреждений мы построили уже довольно много и будем строить ещё. Образование – один из приоритетов нашей работы. Потому что от качества школ, от того, как себя чувствуют учителя, с каким настроением они приходят на уроки, какие возможности есть для учащихся, во многом зависит будущее республики.