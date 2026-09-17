Лучшие аспиранты и студенты вузов республики получили дипломы стипендиатов Главы

Напомним, что в 2019 году учреждены 85 стипендий Главы Башкортостана для аспирантов и студентов республиканских вузов, проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности. 35 из них предназначены для аспирантов, а 50 – для студентов. Отбирают ребят сами университеты и научные организации на конкурсной основе.

– Для меня большая честь вручить вам дипломы стипендиатов. Мы очень вами гордимся. И счастливы, что у нас такая талантливая молодёжь, которая занимается наукой и будет двигать нашу республику вперёд, – сказал Радий Хабиров. – Понимая значимость вашей деятельности, мы в республике многое делаем для того, чтобы наука развивалась, чтобы её достижения внедрялись в производство. Мы радуемся успехам наших вузов, научных институтов. Стараемся поддерживать молодёжь, создавать комфортные условия для жизни и учебы, новые возможности для самореализации. И эту работу обязательно продолжим.

Глава Башкортостана отметил, что республика четвёртый год подряд удерживает позиции в топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов.

– Это действительно хороший показатель развития науки в нашей республике, – подчеркнул Радий Хабиров. – Желаю вам успехов во всех начинаниях. Ваш нелёгкий труд – это огромный вклад в будущую личностную траекторию вашей жизни.

https://glavarb.ru/ru/news/event/luchshie-aspiranty-i-studenty-vuzov-respubliki-poluchili-diplomy-stipendiatov-glavy-bashkortostana-92467/