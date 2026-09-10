Вузы-резиденты Межвузовского кампуса станут организаторами федеральной олимпиады

Уфимский университет науки и технологий уже в седьмой раз станет основным организатором направления «Математическое моделирование». Уфимский государственный нефтяной технический университет, присоединившийся к команде олимпиады впервые, примет участников направления «Химическая технология». Башкирский государственный медицинский университет является вузом-соорганизатором и официальной площадкой проведения Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» по медицинским направлениям.

В новом сезоне участникам будет доступно 68 направлений: инженерия, естественные науки, медицина, образование, предпринимательство, цифровые технологии и другие, а также карьерные мероприятия, программы развития, знакомство с представителями компаний и возможность получить опыт, необходимый для дальнейшего профессионального роста.

За все время организации Уфимским университетом науки и технологий направления «Математическое моделирование» участие в состязаниях приняли порядка 10 000 человек, из которых по итогам прошлого сезона – почти 2000 человек из 65 регионов страны.

­­— То, что Уфимский университет науки и технологий уже седьмой год подряд становится организатором федерального трека „Математическое моделирование“ в рамках олимпиады «Я – профессионал», - это закономерный результат планомерной работы. Мы последовательно выстраиваем в республике экосистему, где студенческая наука не замыкается на аудиторных задачах, а напрямую работает на реальный сектор экономики. Цифра в 10 000 участников за все время говорит сама за себя: молодежь видит в этом проекте прямой социальный лифт, — комментирует председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Для участников олимпиады подготовлены серьезные награды. Лучшие получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупной российской компании. Медалистов ждут денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

— Задания для студентов носят практико-ориентированный характер и разрабатывались с партнерами по методической составляющей – Филиал ООО «РН-ГИР» в городе Уфе – БашНИПИнефть и ООО «Системные решения». В свою очередь, студенты Уфимского университета сейчас ярко проявляют свой интерес практически во всех направлениях олимпиады. По итогам прошлого сезона помимо «Математического моделирования» они активно выбирали для участия такие направления как «Социология», «География», «Искусственный интеллект», «Реклама и связи с общественностью», «Математика» и «Программирование и информационные технологии», — рассказал ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Для Уфимского государственного нефтяного технического университета участие в олимпиаде «Я – профессионал» в качестве организатора - новый опыт. Однако, по словам ректора вуза Олега Баулина, УГНТУ победил в конкурсе на право проведения олимпиады по направлению «Химическая технология» не случайно.

— Уже много лет университет совместно с компанией «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») проводит свою олимпиаду по химической технологии, в которой ежегодно участвуют несколько сотен студентов из нескольких десятков вузов. Мы будем рады принять у нас участников олимпиады «Я – профессионал» из всех регионов страны. Студенческие олимпиады - это очень важное образовательное мероприятие, которое позволяет ребятам выйти из привычного учебного процесса и испытать себя в новых условиях. Это всегда способствует личностному и профессиональному росту, особенно когда речь идет о таких крупных проектах, как «Я – профессионал». Поэтому призываю всех студентов принять участие в олимпиаде и желаю успеха каждому, — отметил Олег Баулин.

Подать заявку на участие в олимпиаде «Я – профессионал» можно до 11 ноября на официальном сайте проекта, где размещена вся актуальная информация.

Олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» (нацпроект «Молодежь и дети»), который реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Сейчас при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов.

https://pravitelstvorb.ru/news/29572/