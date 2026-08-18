+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор

Год полезных дел

Год полезных дел
18 Августа , 06:55
Гражданско-патриотическое воспитание в СОШ им.Героя ССР Е.Орсаева с. Камеево
Год полезных дел
15 Августа , 11:49
Глава РБознакомился с модернизацией завода резервуарного оборудования в Кумертау
Год полезных дел
15 Августа , 09:14
Глава Башкортостана посетил в Кумертау производство многоцелевых вертолётов
Год полезных дел
15 Августа , 07:49
Военно-патриотические сборы «Гвардеец» в ПФО формируют будущих защитников
Год полезных дел
10 Августа , 11:10
Бадамшины из Мишкинского района заняли 1место в конкурсе"Трудовые династии РБ"
Год полезных дел
8 Августа , 14:05
Золотые руки клана: в Башкортостане выбрали лучшие трудовые династии
Год полезных дел
6 Августа , 05:16
Стартовал II Всероссийский конкурс медиаконтента «Блогеры благоустройства 2.0»
Год полезных дел
5 Августа , 06:15
Жителей Башкортостана приглашают в образовательную программу проекта «ТопБЛОГ»
Год полезных дел
5 Августа , 06:11
Стартует конкурс «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан»
Год полезных дел
4 Августа , 05:53
Ветеран СВО Л.Лега из д.Малонакаряково получил адресную социальную помощь
Год полезных дел
4 Августа , 04:40
В Башкортостане прошёл Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь»
Год полезных дел
4 Августа , 04:35
Семьи с восемью и более детьми могут получить единовременную выплату
Год полезных дел
23 Июля , 05:30
Кадровые центры наделят полномочиями работать с гражданами и работодателями
Год полезных дел
21 Июля , 06:52
Лена Зайченко из села Мишкино более 25 лет работает в магазине «Радуга»
Год полезных дел
21 Июля , 04:36
Семья Шамидановых из д.Русское Байбаково заботятся о малой родине
Год полезных дел
20 Июля , 06:11
Бизнес Башкортостана приглашают на вебинар по работе с Киргизией
Год полезных дел
17 Июля , 04:35
Ремонт гимназии села Чураево Мишкинского района выходит на финишную прямую
Год полезных дел
16 Июля , 07:09
В Мишкинском районе откроется детский центр «Маячок»
Год полезных дел
9 Июля , 11:20
Обладатели призов среди подписчиков на газету "Дружба Мишкино"
Год полезных дел
7 Июля , 09:29
В ИКЦ села Мишкино состоялась презентация книги Халила Фарваева «Бабичевы»
Все материалы

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru