В Кушнаренковском р-не продолжают благоустройство территории усадьбы Топорниных

Одну из старейших сохранившихся дворянских усадеб в Башкортостане построили в начале XIX века. После отмены крепостного права дворяне Топорнины продали имение семье купцов Грибушиных. В XX веке здесь располагались детский приют, опытная садовая станция, сельхозтехникум, а в годы Великой Отечественной войны работала разведшкола Коминтерна. В 1990-е годы в здании произошёл пожар, и с тех пор этот памятник архитектуры находится в полуразрушенном состоянии.

Напомним, что прорабатывать вопрос восстановления объекта культурного наследия регионального значения и приведения в порядок территории вокруг него начали в соответствии с поручением Главы республики по итогам Прямой линии 2022 года.

А в прошлом году проект «Тропа Топорниных» стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, который проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На его реализацию направили 149,3 млн рублей, в том числе 68,9 млн рублей удалось привлечь из федерального бюджета.

Глава администрации Кушнаренковского района Марат Латыпов рассказал, что к работам приступили в 2026 году. Проект предполагает формирование общественного пространства вокруг дома Топорниных и на склоне Девичьей горы. Здесь создают полноценную прогулочно-рекреационную зону, которая объединит памятник архитектуры, склон, видовые точки и подход к парку «Самолёт».

Так, на площади перед усадьбой появится визит-центр, который станет отправной точкой посещения для туристов. Рядом разместят универсальный навес для ярмарок и лекций, по левую сторону дома установят качели. В центре площади воссоздают исторический фонтан, а по диагонали от него разместят сцену-подиум для проведения мероприятий. А на всей территории «Тропы Топорниных» установят информационные стенды с рассказом об истории села, семей дворян Топорниных и купцов Грибушиных, а также сделают удобную навигацию.

На склоне Девичьей горы создадут сеть пешеходных троп, смотровую площадку с видом на реку Белую, восстановят историческую беседку для отдыха. Также там появятся зона воркаута для занятий спортом и детская площадка, чтобы пространство было интересно разным возрастным группам.

Благодаря этому ранее заброшенная территория станет местом отдыха, прогулок и знакомства с историей села.

Марат Латыпов отметил, что работы сейчас в активной фазе – проложили необходимые инженерные сети, идёт укладка брусчатки, монтаж освещения. Строители приступили к отсыпке щебнем и формированию каркаса будущего пространства.

Особое внимание уделят сохранению природного ландшафта – существующие зелёные насаждения постараются сберечь и дополнительно высадят яблони местного сорта «Башкирская красавица». Также создадут все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Радий Хабиров отметил, что реализация проекта значительно повысит туристическую привлекательность Кушнаренково.

– Место здесь уникальное, с богатой историей. Было очень красивое здание, построенное в начале XIX века. Надеемся и по нему вопрос когда-нибудь решить. Отсюда открывается потрясающий вид на Белую. В следующем году должны навести здесь порядок и завершить проект по благоустройству, – сказал Радий Хабиров. – Продолжим развивать эту территорию. Думаю, сюда с удовольствием зайдут местные предприниматели. Обязательно включим эту точку и в маршрут нашего туристического проекта «Башкирское долголетие».