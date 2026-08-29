Семь лет успешного роста: как Башкирия строит экономику будущего

Успех республики — не случайность. Принципиальная особенность подхода, реализуемого под руководством Главы Башкирии Радия Хабирова, заключается в раскрытии потенциала каждого муниципалитета. Вместо усреднённых решений здесь внедряют адресные механизмы, учитывающие уровень развития территории, её промышленную специализацию и численность населения.

В регионе последовательно совершенствуют систему стратегического планирования, обобщают лучшие муниципальные практики и встраивают каждую территорию в единую социально-экономическую канву республики. Такой подход уже принёс плоды: в 2026 году Башкортостан третий год подряд входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата, составляемого Агентством стратегических инициатив.

Лидерство в действии: развитие через ТОР, ОЭЗ и прямую работу с территориями

По мнению доктора экономических наук, директора Института экономики, управления и бизнеса УУНиТ Константина Гришина, управленческая команда региона делает ставку на системное использование всего арсенала федеральных инструментов — от преференциальных режимов до адресных мер поддержки бизнеса. Именно по инициативе Радия Хабирова в Башкирии была создана одна из самых динамично развивающихся особых экономических зон «Алга». По данным Минэкономразвития России, эффективность её работы по итогам 2025 года достигла 95 процентов.

Расширение зоны за счёт включения индустриального парка «Уфимский» позволило привлечь ещё восемь новых резидентов. Общий инвестиционный портфель участников ОЭЗ превысил 65 миллиардов рублей, пять предприятий уже ведут производственную деятельность, в перспективе будет создано более 3200 рабочих мест. «Алга» стала не просто площадкой с налоговыми льготами, а полноценной экосистемой, где бизнес получает инфраструктуру, административное сопровождение и возможность производственной кооперации.

В современных условиях макроэкономической нестабильности Глава республики продолжает фокусироваться на экономических вопросах, лично выезжая в муниципалитеты. Показательна недавняя поездка Радия Хабирова в Салават: выездные совещания на промышленных площадках, обсуждение с руководством предприятий и администрацией города перспектив новых инвестпроектов, механизмов получения региональной и федеральной поддержки. Особое внимание — диверсификации экономики моногорода, модернизации инфраструктуры и созданию новых рабочих мест. Такие визиты позволяют оперативно корректировать приоритеты и синхронизировать действия всех уровней власти.

Для отдельных городов поддержка со стороны республики становится важнейшим фактором успешного развития. Безусловный успех Благовещенска — получение статуса территории опережающего социально-экономического развития в 2019 году по инициативе Радия Хабирова. Сегодня резидентами ТОР являются 32 компании, инвесторы вложили почти 8,8 миллиарда рублей и создали 2841 рабочее место. Аналогичная ситуация в Кумертау, где ТОР создана раньше. В реестр включено 36 резидентов, инвестиции составили 6,1 миллиарда рублей, создано 2201 рабочее место.

Многообразие механизмов экономического развития в рамках единой региональной стратегии

Как замечает профессор кафедры экономики и управления БАГСУ Роман Ободец, экономическое развитие региона — результат выстроенной, последовательной работы всех уровней власти, действующих как единый механизм. По итогам 2025 года ВРП Башкортостана оценивается на уровне трёх триллионов рублей, темпы роста за последние три года превысили 16,7 процента — значительно выше среднероссийских показателей. По итогам 2025 года ТОР «Благовещенск» стала лидером среди всех территорий опережающего развития республики по привлечённым инвестициям и количеству новых вакансий. В Агидели инициировано создание региональной территории опережающего развития, призванной заменить действующие налоговые преференции, срок которых истекает в 2026 году. Сейчас в городе действуют льготы — нулевые ставки на имущество и землю, сниженная до одного процента ставка по упрощённой системе налогообложения.

История Кумертау — пример того, как системная работа позволяет изменить статус территории. В 2014 году город включили в перечень монопрофильных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением, однако в 2026 году он исключён из этого перечня и переведён в категорию территорий со стабильной экономической ситуацией. Ключевую роль сыграла ТОР «Кумертау». За первое полугодие 2026 года объём инвестиций резидентов составил 582,9 миллиона рублей. Уровень зарегистрированной безработицы в 2025 году — всего 0,25 процента.

Салават демонстрирует устойчивую динамику по всем ключевым показателям. По итогам 2025 года город стал победителем республиканского конкурса «Достижение года» в номинации «Устойчивое экономическое развитие». За первое полугодие 2026 года объём отгруженной продукции — 218,6 миллиарда рублей с темпом роста 117,2 процента. По объёму инвестиций в основной капитал город занимает второе место среди городских округов республики (после Уфы) — около четырех процентов всех капиталовложений Башкирии. За первое полугодие 2026 года объём инвестиций превысил четыре миллиарда рублей.

Точки роста в муниципалитетах в рамках единого экономического пространства

По мнению политолога Арсена Шаяхметова, территории с особым экономическим режимом стали частью пространственного развития республики. При этом используется сразу несколько моделей — ОЭЗ, ТОРы, преференциальные зоны. Их сочетание даёт экономике дополнительную устойчивость. Кумертау — хороший пример того, как ТОР может использоваться для выхода моногорода из зависимости от одного предприятия, затронув совершенно разные отрасли: от масложирового производства до высокотехнологичного машиностроения. В поиске своей специализации находится и Агидель, где разрабатывается собственная модель развития на основе логистического, промышленного, туристического и инфраструктурного потенциала.

Территории с особым режимом часто критикуют за долгую окупаемость. Однако не всё измеряется выгодой здесь и сейчас — в моменте они дают занятость и новые источники роста, а потом конвертируются в результат. Как видно на этих примерах, решения дают результат спустя 7-10 лет. Приходится пролоббировать их на федеральном уровне, приводить инвесторов, синхронизировать работу министерств, буквально вручную вести проект на протяжении лет. Поэтому роль главы региона становится определяющей: для инвесторов он лицо региона и гарант выполнения обязательств. Льготы сами по себе не формируют результат — превратить налоговую преференцию в завод, завод в рабочие места, рабочие места в устойчивую экономику получается далеко не всегда.

Для Башкирии принципиально важно и то, что зоны с особым режимом распределены по разным территориям. Это позволяет не концентрировать инвестиционный рост вокруг Уфы, а создавать несколько центров экономической активности со своим индивидуальным профилем.

Эксперты сходятся во мнении: экономическая политика республики учитывает особенности разных территорий, а сочетание стратегического планирования, федеральной поддержки и муниципальных инициатив создаёт основу для устойчивого развития на десятилетия вперёд. Эксперты также отмечают личную вовлечённость Главы Башкортостана в настройку экономических процессов — это гарантирует эффективную реализацию принятых решений. Фигура руководителя региона выступает локомотивом для городов и районов, влияя на рост инвестиционной привлекательности и качество жизни граждан.