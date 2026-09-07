В РБ выпускники детских учреждений получили наборы для жизни в общежитии

В этом году помощь получили 24 выпускника центров содействия семейному воспитанию, которые поступили в колледжи и переезжают в студенческие общежития. Им собрали посуду, наборы инструментов, продукты и другие необходимые в быту вещи. Общая стоимость переданных товаров составила 300 тысяч рублей.





К акции присоединились партнёры. Компания FONBET поддержала её второй год подряд. Студенческие отряды Башкортостана передали наборы инструментов и посуду. Банк еды «Русь» в Башкортостане — «Азык-Тулек» — предоставил продукты питания.





«Первый год в колледже для выпускников центров — это всегда сложно. Мало того, что учёба, так ещё и быт с нуля: самому готовить, стирать, следить за порядком. А если нет даже кастрюли или отвёртки — становится вдвойне тяжелее. Акция „Чемодан в общагу“ закрывает эту базовую потребность. Ребята получают не просто набор вещей, а возможность спокойно обустроиться и не отвлекаться на мелочи. Спасибо фонду „С любовью“ и партнёрам, что не проходят мимо», — сказала заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Вера Павловна Ульянова.

Фонд «С любовью» проводит акцию «Чемодан в общагу» ежегодно. Поддержка выпускников центров содействия семейному воспитанию остаётся одной из ключевых задач фонда. В следующем году акция продолжится.