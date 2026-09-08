В лесничествах РБ вводится ограничение на посещение и въезд транспорта

Работа по защите лесов от пожаров проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».





Данная мера является вынужденной и направлена на обеспечение пожарной безопасности. Ограничения носят обязательный характер для всех категорий граждан, включая туристов и охотников. Исключение составляют лишь лица, осуществляющие мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках действующих договоров аренды или купли-продажи лесных насаждений.





В период действия ограничений контроль будет осуществляться в усиленном режиме. Патрульно-маневренные группы переходят на круглосуточный мониторинг территорий лесного фонда для пресечения нарушений установленного режима.





Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан призывает жителей и гостей региона проявить сознательность и воздержаться от посещения лесных массивов. Напоминаем, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия ограничений влечет за собой административную и уголовную ответственность.



