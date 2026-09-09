В РБ пройдут региональные отборочные этапы трех федеральных туристических премий

Мероприятия организованы в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Центром «Мой бизнес» Агентства Республики Башкортостан по предпринимательству при поддержке Министерства предпринимательства и туризма региона.



Заявки на бесплатное участие принимаются до 15 сентября включительно. К участию приглашаются организаторы событий, авторы туристических маршрутов, производители сувениров и представители туристско-информационных центров.





— Для нас важно, чтобы у предпринимателей из районов был равный доступ к федеральным конкурсам. Такие мероприятия дают нашим участникам прямой выход на федеральную экспертизу, а региону — возможность заявить о себе как о центре развития туристических инициатив России, — подчеркнула министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.





Конкурсанты смогут представить свои проекты федеральным экспертам, обменяться опытом и продвинуть собственные бренды. Подробные правила участия и форма заявки размещены на официальных сайтах премий:



