Беседа с начальником Мишкинской районной ветеринарной станции Венером Садировым

— Какие услуги для кошек и собак наиболее востребованы?

— В первую очередь, это своевременная вакцинация против бешенства, комплексная защита от эктопаразитов, стерилизация и кастрация. Мы активно пропагандируем пользу этих процедур: животные становятся более послушными, кошки меньше метят территорию дома. Главная цель — уменьшение числа безнадзорных животных на улицах. Если животное было стерилизовано, нежелательного потомства не будет.

— Проводятся ли акции для владельцев домашних питомцев?

— Да, в этом году нам выделили 20 мест для бесплатных операций по стерилизации и кастрации собак. На сегодняшний день уже простерилизованы (кастрированы) десять собак, остались ещё десять свободных мест. Приглашаем всех желающих записаться у ветеринарного врача Юрия Яндуганова. Дополнительно мы также чипируем и вакцинируем против бешенства — всё это абсолютно бесплатно.

— Как организована работа коллектива? Сколько человек трудится на станции?

— Сегодня в штате работает восемнадцать человек, в том числе - семь ветеринарных врачей, пять фельдшеров и другие работники. В районе действует шесть ветеринарных участков. Со следующего года нас ждёт перестановка кадров, однако сокращения рабочих мест не планируется — все рабочие места будут сохранены. Два наших фельдшера заочно обучаются в Башкирском государственном аграрном университете и через год получат высшее образование. Все участки обеспечены хорошими помещениями, мебелью, компьютерной техникой и инструментами. Автотранспортная служба тоже хорошо оснащена, проблемы с транспортом не возникают. Хочу выразить большую благодарность председателю Государственного комитета по ветеринарии Азату Зиганшину за помощь в обеспечении транспортными средствами.

— Какова эпизоотическая ситуация в районе? Есть ли поводы для беспокойства?

— Слава Богу, на данный момент вспышек особо опасных инфекционных болезней нет. Это достигается благодаря систематической вакцинации всего имеющегося поголовья весной и осенью, а также диагностическим исследованиям. Все анализы проводятся в Республиканской и Бирской ветеринарных лабораториях. Осенние обработки уже начались, и такая система обслуживания очень удобна для населения.

— А где жители могут получить консультации и приобрести препараты?

—В центре села Мишкино имеется ветеринарная аптека, где работает квалифицированный специалист Надежда Адышева. Она грамотно даёт рекомендации по лечению и применению препаратов. Также есть вторая аптека при самой ветеринарной станции. Наши специалисты всегда окажут помощь при консультировании и применении лекарств. Всё сделано для удобства населения!

— Расскажите о коллективе, поддерживаете связь с ветеранами?

— Коллектив у нас небольшой, но очень дружный. Специалисты работают сплочённо. Весной и осенью, когда начинаются массовые обработки, заранее даём объявления в деревнях, связываемся со старостами и главами администраций, чтобы они предупредили население оставить скот дома. Мы все праздники проводим дружно, поздравляем друг друга. В октябре отмечаем День ветеранов, про них мы тоже не забываем: готовим ценные подарки, приглашаем на чаепитие, они делятся своим опытом, а мы перенимаем его. Держим с ними постоянную связь.

День ветеринарного работника — это праздник людей, для которых забота о живых существах стала главным делом жизни. Наш труд требует не только глубоких знаний, но и огромного терпения, сострадания и самоотдачи.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья. Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие, а работа приносит только моральное удовлетворение и гордость за результат. Неиссякаемой вам энергии, бодрости духа, благодарных пациентов и ответственных владельцев! Пусть наши дороги будут безопасными, техника никогда не подводит, а эпизоотическое благополучие Мишкинского района остаётся нашей общей заслуженной победой.

Отдельные слова благодарности хочу сказать нашим уважаемым ветеранам. Спасибо за вашу мудрость, бесценный опыт и тот фундамент, который вы заложили. Мы помним ваш вклад и всегда рады видеть вас в стенах станции.

Дорогие земляки! Призываю каждого нести ответственность за своих маленьких питомцев. Своевременно вакцинируйте их от бешенства, обрабатывайте от паразитов, стерилизуйте, если не планируете потомство. Помните: защита здоровья животных — это прямая гарантия безопасности продуктов на вашем столе и благополучия всего нашего района. Приходите к нам на бесплатную стерилизацию, пока ещё есть свободные места!

С праздником, дорогие коллеги! Чистого неба над головой, лёгкой работы и успехов во всех начинаниях.

P.S. Работников районной ветеринарной станции пришла поздравить с праздником глава Мишкинского района Лариса Александрова и вручила почетные грамоты ветврачам за многолетний и добросовестный труд.

-Поздравляю всех вас с профессиональным праздником, - сказала она. - Хочу отметить, что ваша станция и её сотрудники — это организация, которая поддерживает имидж района на очень высоком уровне. Благодаря вашему труду и стараниям санитарно-эпидемиологическое благополучие нашего муниципалитета стабильно высокое, и это всегда отмечается на республиканском уровне.

В 2026 году приоритетными задачами в сфере защиты населения и территории Республики Башкортостан от ЧС природного и техногенного характера, а также обеспечения общественной безопасности являются внедрение искусственного интеллекта в области защиты населения и территории Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил коллектив Управления ветеринарии за слаженную работу по борьбе с распространением болезней животных. Руководитель региона поручил администрациям районов усилить защиту сельхозпредприятий, фермерских и подсобных хозяйств.

– Мы не первый год держим оборону. Вокруг нас пылают очаги опасных заболеваний животных и птиц, поэтому очень важно использовать весь комплекс защитных мер, – подчеркнул Радий Хабиров. – Если на местах нужна помощь, республика готова оперативно оказать всю необходимую поддержку.

Благодаря внедрению мер поддержки у начинающих специалистов формируется устойчивая мотивация возвращаться в родные села и посвящать себя выбранной профессии, не опасаясь социальной и финансовой незащищенности. Системный характер предоставляемых мер поддержки способствует снижению оттока кадров из сельских территорий и постепенному выравниванию уровня жизни между городскими и сельскими специалистами.

- Ветеринарная служба в республике сильная. Правительство оказывает ей помощь — закуплена техника, оснащена лаборатория. И работает ветслужба эффективно. Вокруг Башкирии фиксируются вспышки АЧС, других опасных заболеваний животных. Но в республике пока удаётся сохранять ситуацию, – сказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.