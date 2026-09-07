В селе Мишкино благодаря нацпроекту благоустраивают парк «Молодёжный»

В 2025 году здесь выложили из брусчатки прогулочные дорожки, установили новые скамейки и урны, смонтировали современное освещение. Территория стала зеленее: высажены кустарники, засеян газон. Для юных посетителей оборудовали детскую площадку, а для любителей командных игр — установили футбольные ворота.





Второй этап благоустройства добавил в парк спортивную составляющую для взрослых и подростков. Здесь появились уличные тренажёры, на которых можно заниматься на свежем воздухе бесплатно и в любое удобное время. Также специалисты обустраивают отдельную зону для малышей в возрасте до трёх лет с качелями и другими игровыми элементами.





Парк «Молодёжный» села Мишкино постепенно превращается в современное, комфортное место, где каждый найдёт занятие по душе: от спокойных прогулок до активного спорта. В целом, национальный проект «Инфраструктура для жизни» помогает создавать такие точки притяжения в сёлах и городах Башкортостана, делая инфраструктуру по-настоящему удобной и уютной для всех поколений.