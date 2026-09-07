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7 Сентября , 06:34

В селе Мишкино благодаря нацпроекту благоустраивают парк «Молодёжный»

В селе Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан продолжается благоустройство парка «Молодёжный». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году проводится второй этап преображения общественного пространства.

В селе Мишкино благодаря нацпроекту благоустраивают парк «Молодёжный»В селе Мишкино благодаря нацпроекту благоустраивают парк «Молодёжный»
В селе Мишкино благодаря нацпроекту благоустраивают парк «Молодёжный»
В 2025 году здесь выложили из брусчатки прогулочные дорожки, установили новые скамейки и урны, смонтировали современное освещение. Территория стала зеленее: высажены кустарники, засеян газон. Для юных посетителей оборудовали детскую площадку, а для любителей командных игр — установили футбольные ворота.

Второй этап благоустройства добавил в парк спортивную составляющую для взрослых и подростков. Здесь появились уличные тренажёры, на которых можно заниматься на свежем воздухе бесплатно и в любое удобное время. Также специалисты обустраивают отдельную зону для малышей в возрасте до трёх лет с качелями и другими игровыми элементами.

Парк «Молодёжный» села Мишкино постепенно превращается в современное, комфортное место, где каждый найдёт занятие по душе: от спокойных прогулок до активного спорта. В целом, национальный проект «Инфраструктура для жизни» помогает создавать такие точки притяжения в сёлах и городах Башкортостана, делая инфраструктуру по-настоящему удобной и уютной для всех поколений.
Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики БашкортостанИсточник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан : https://contenta.info/press_releases?tag_id=451 
В селе Мишкино благодаря нацпроекту благоустраивают парк «Молодёжный»
В селе Мишкино благодаря нацпроекту благоустраивают парк «Молодёжный»
В селе Мишкино благодаря нацпроекту благоустраивают парк «Молодёжный»
В селе Мишкино благодаря нацпроекту благоустраивают парк «Молодёжный»
В селе Мишкино благодаря нацпроекту благоустраивают парк «Молодёжный»
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