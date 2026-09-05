В Стерлитамаке продолжают развивать общественные пространства

Руководитель региона ознакомился с обновённым парком имени Кирова, который ведёт свою историю с 1932 года. Его разбили на месте бывшего Собора Казанской иконы Божией Матери. В прошлом году при поддержке меценатов в память об утраченной святыне возвели часовню, в основание которой заложили кирпичи из фундамента разрушенного храма.

В рамках проекта благоустройства в парке обновили пешеходные дорожки, обустроили зоны для досуга и активного отдыха, установили светомузыкальный фонтан и уличное освещение. На территории также разместили площадки для занятий спортом со скалодромом, теннисными столами и тренажёрами для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Во время посещения парка Глава республики поздравил молодожёнов – специалиста «Башкирской содовой компании» Георгия Герасимова и медсестру Наталью Макарову – с созданием новой семьи и пожелал счастливой совместной жизни.

Ещё один объект благоустройства – пешеходная зона на улице Комсомольской от парка имени Кирова до Русского драматического театра. Здесь обновили брусчатку, установили новое освещение и систему видеонаблюдения, а также выполнили озеленение. Таким образом, благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в историческом центре Стерлитамака появилось объединённое общественное пространство.

Главе Башкортостана также представили планы развития жилищного строительства и будущий физкультурно-оздоровительный комплекс «Алга», который возводят по проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Спорт России». Объект площадью 9 тысяч кв. м будет включать современный плавательный бассейн, тренажёрный зал, теннисный корт, специализированные залы для занятий единоборствами, волейболом и мини-футболом, а также оздоровительный блок.