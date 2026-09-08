В РБ откроется наибольшее количество кластеров по проекту "Профессионалитет"

Наибольшее количество кластеров откроется в Башкортостане — 8, Якутии и Челябинской области — по 7, Нижегородской области — 6, в Вологодской, Новосибирской и Смоленской областях, Пермском и Хабаровском краях, а также в Республике Татарстан — 4.



«В 2027 году благодаря федеральному проекту „Профессионалитет“ нацпроекта „Молодёжь и дети“ в 42 регионах России начнут работать 95 новых кластеров. Это позволит укрепить связь между образовательными организациями и предприятиями, усилить практико-ориентированность среднего профессионального образования по 19 отраслям. Важно, что регионы видят эффект от проекта и активно участвуют в отборах. Как подчёркивает Президент Владимир Владимирович Путин, мы по праву гордимся историей отечественного профессионального образования. Создание новых и успешная работа уже созданных кластеров показывают, что эта история продолжается», — заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.





Всего на конкурс поступило 389 заявок по 22 отраслям. Благодаря новым кластерам к «Профессионалитету» присоединятся ещё 430 колледжей, более 620 предприятий-работодателей. Ожидается, что к 2030 году в федеральный проект войдут 100% колледжей и техникумов.





«Расширение сети кластеров „Профессионалитета“ в 2027 году представляет собой реальное укрепление кадрового каркаса регионов. Проект уже доказал свою эффективность: он стал точкой притяжения для бизнеса и ориентиром для молодёжи, которая хочет получить востребованную профессию. Мы видим, что система СПО меняется — она становится более гибкой, современной и тесно связанной с реальным сектором экономики. Важно, что к проекту присоединяются новые субъекты, где раньше такой модели не было. Это значит, что у ребят по всей стране появляется больше возможностей для самореализации, а у работодателей — доступ к подготовленным кадрам прямо на местах. Уверен, что каждый новый кластер внесёт свой вклад в развитие региональной экономики и страны в целом», — прокомментировал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Главной задачей встречи стала подготовка региональных команд к запуску кластеров. Участники обсудили создание современных мастерских, внедрение практико-ориентированных программ, защиту стратегии работы кластера до 2029 года, а также проведение Единого дня открытых дверей для привлечения абитуриентов.



