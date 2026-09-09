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9 Сентября , 09:10

Социальные участковые оказали помощь более 5770 жителям Башкортостана

В Республике Башкортостан в рамках реализации мер поддержки нацпроекта «Семья» с начала года социальные работники создали для каждого из 5772 нуждающихся граждан индивидуальную программу помощи, в том числе и 478 участникам СВО и их семей. За это время было также проконсультировано 31 600 жителей республики.

Социальные участковые оказали помощь более 5770 жителям БашкортостанаСоциальные участковые оказали помощь более 5770 жителям Башкортостана
Социальные участковые оказали помощь более 5770 жителям Башкортостана

В рамках своей работы специалисты провели 7 520 обследований жилищных условий для определения нуждаемости в социальных услугах, а также оказывали помощь с организацией приемных семей для пожилых и инвалидов. Мониторинг качества услуг ведется через опросы.

— Сегодня социальные участковые действуют во всех муниципальных районах и городских округах Башкортостана. Это позволяет создать адресную сеть поддержки, когда помощь приходит туда, где она действительно нужна, — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова.

С апреля 2022 года в Республике Башкортостан была запущена уникальная модель, согласно которой специалисты по социальной работе стали выполнять функции социальных участковых. С января 2025 года эта служба перешла под управление Республиканского центра организации социального обслуживания «Развитие». Если первые специалисты действовали «на входе» в процесс оказания услуг, то социальный участковый работает и «на пороге», выступая связующим звеном между человеком и органами власти, помогая решать локальные проблемы и информируя людей о мерах поддержки.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики БашкортостанИсточник: https://contenta.info/press_releases?tag_id=458https://contenta.info/press_releases?tag_id=458 

Социальные участковые оказали помощь более 5770 жителям Башкортостана
Социальные участковые оказали помощь более 5770 жителям Башкортостана
Социальные участковые оказали помощь более 5770 жителям Башкортостана
Социальные участковые оказали помощь более 5770 жителям Башкортостана
Социальные участковые оказали помощь более 5770 жителям Башкортостана
Социальные участковые оказали помощь более 5770 жителям Башкортостана
Социальные участковые оказали помощь более 5770 жителям Башкортостана
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