Социальные участковые оказали помощь более 5770 жителям Башкортостана

В рамках своей работы специалисты провели 7 520 обследований жилищных условий для определения нуждаемости в социальных услугах, а также оказывали помощь с организацией приемных семей для пожилых и инвалидов. Мониторинг качества услуг ведется через опросы.



— Сегодня социальные участковые действуют во всех муниципальных районах и городских округах Башкортостана. Это позволяет создать адресную сеть поддержки, когда помощь приходит туда, где она действительно нужна, — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова.



С апреля 2022 года в Республике Башкортостан была запущена уникальная модель, согласно которой специалисты по социальной работе стали выполнять функции социальных участковых. С января 2025 года эта служба перешла под управление Республиканского центра организации социального обслуживания «Развитие». Если первые специалисты действовали «на входе» в процесс оказания услуг, то социальный участковый работает и «на пороге», выступая связующим звеном между человеком и органами власти, помогая решать локальные проблемы и информируя людей о мерах поддержки.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики БашкортостанИсточник: https://contenta.info/press_releases?tag_id=458https://contenta.info/press_releases?tag_id=458