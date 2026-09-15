Мишкинский район присоединился к Всероссийскому диктанту «Россия — дом народов»

8 сентября 2026 года Мишкинский район принял участие в масштабной просветительской акции, приуроченной ко Дню языков народов Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России и стало важным этапом в укреплении межнационального согласия на территории муниципалитета.

Основная цель Всероссийского диктанта — популяризация языкового и культурного многообразия нашей страны, сохранение и развитие родных языков, а также повышение интереса граждан к истории и традициям народов, проживающих от Калининграда до Владивостока. В этом году акция приобрела особый статус: она посвящена не только государственному празднику, но и значимому культурному событию — впервые отмечаемому Дню языков народов России. В Республике Башкортостан этот год дополнительно объявлен годом большой и дружной семьи, что подчеркивает неразрывную связь национальных традиций с семейными ценностями.

Центральной площадкой для написания диктанта в районе стал Марийский историко-культурный центр — филиал Дома дружбы народов Республики Башкортостан. Здесь свои знания проверили представители администрации района, работники учреждений культуры и образования, общественных организаций и местные жители.

Параллельно закрытые площадки работали в школах муниципалитета. Коллективы образовательных учреждений писали диктант на русском, марийском, татарском и башкирском языках. Такой многоязычный формат наглядно отражает этнокультурное богатство Мишкинского района и служит наглядным примером бережного отношения к родному слову для подрастающего поколения.

Текст для проверки грамотности был составлен по мотивам произведений выдающегося аварского поэта Расула Гамзатова. Его творчество давно стало символом Дагестана и всей многонациональной российской литературы, а стихи переведены на десятки языков мира. Для диктанта фрагменты его работ были адаптированы и переведены с аварского языка, что еще раз подчеркнуло важность поддержки малых народов России. Участникам предшествовало видеопоздравление из Москвы, в котором организаторы напомнили о роли родного языка как моста между культурами.

Диктант стал не просто проверкой знаний правил орфографии и пунктуации, но и настоящим праздником слова. По итогам мероприятия все участники получили памятные сертификаты. Согласно правилам, работа без ошибок оценивалась на «отлично», наличие двух неточностей — на «хорошо». Организаторы напомнили участникам детали: необходимо было корректно указать ФИО на листочках, которые остались на местах до завершения проверки. Электронные копии сертификатов будут направлены в организации-площадки по официальным каналам связи.

Проведение подобных акций доказывает, что сила нашего государства заключается в единстве. Сохраняя уникальное наследие каждого народа, мы строим общее будущее великой страны. Именно через любовь к родной речи, уважение к соседу и знание общей истории формируется прочный фундамент гражданского мира, где каждый язык звучит как неотъемлемая часть единой мелодии России.

8 сентября 2026 года Мишкинский район принял участие в масштабной просветительской акции, приуроченной ко Дню языков народов Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России и стало важным этапом в укреплении межнационального согласия на территории муниципалитета.

Основная цель Всероссийского диктанта — популяризация языкового и культурного многообразия нашей страны, сохранение и развитие родных языков, а также повышение интереса граждан к истории и традициям народов, проживающих от Калининграда до Владивостока. В этом году акция приобрела особый статус: она посвящена не только государственному празднику, но и значимому культурному событию — впервые отмечаемому Дню языков народов России. В Республике Башкортостан этот год дополнительно объявлен годом большой и дружной семьи, что подчеркивает неразрывную связь национальных традиций с семейными ценностями.

Центральной площадкой для написания диктанта в районе стал Марийский историко-культурный центр — филиал Дома дружбы народов Республики Башкортостан. Здесь свои знания проверили представители администрации района, работники учреждений культуры и образования, общественных организаций и местные жители.

Параллельно закрытые площадки работали в школах муниципалитета. Коллективы образовательных учреждений писали диктант на русском, марийском, татарском и башкирском языках. Такой многоязычный формат наглядно отражает этнокультурное богатство Мишкинского района и служит наглядным примером бережного отношения к родному слову для подрастающего поколения.

Текст для проверки грамотности был составлен по мотивам произведений выдающегося аварского поэта Расула Гамзатова. Его творчество давно стало символом Дагестана и всей многонациональной российской литературы, а стихи переведены на десятки языков мира. Для диктанта фрагменты его работ были адаптированы и переведены с аварского языка, что еще раз подчеркнуло важность поддержки малых народов России. Участникам предшествовало видеопоздравление из Москвы, в котором организаторы напомнили о роли родного языка как моста между культурами.

Диктант стал не просто проверкой знаний правил орфографии и пунктуации, но и настоящим праздником слова. По итогам мероприятия все участники получили памятные сертификаты. Согласно правилам, работа без ошибок оценивалась на «отлично», наличие двух неточностей — на «хорошо». Организаторы напомнили участникам детали: необходимо было корректно указать ФИО на листочках, которые остались на местах до завершения проверки. Электронные копии сертификатов будут направлены в организации-площадки по официальным каналам связи.

Проведение подобных акций доказывает, что сила нашего государства заключается в единстве. Сохраняя уникальное наследие каждого народа, мы строим общее будущее великой страны. Именно через любовь к родной речи, уважение к соседу и знание общей истории формируется прочный фундамент гражданского мира, где каждый язык звучит как неотъемлемая часть единой мелодии России.