РБ стал лидером по объему финансирования обучения в рамках нацпроекта «Кадры»

— В республике в рамках нацпроекта «Кадры» реализуются различные программы, в том числе и обучение работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, направленная на сохранение и усиления кадрового потенциала предприятий. Также бесплатно могут обрести другую профессию граждане 50+, женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, безработные.. Продолжается выдача образовательных сертификатов, — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова.



В 2026 году запланировано обучение 2,8 тыс. работников ОПК, на что выделяется финансирование в размере 166,3 млн рублей, из них 163 млн — федеральные средства. В настоящее время заключены договоры с 12 работодателями на обучение 2,8 тыс. работников, из которых 1 тыс. человек уже приступили к обучению.



В рамках второй программы обучатся не менее 2,6 тыс. человек из отдельной категории граждан. В настоящее время

на обучение направлены 2,2 тыс. человек, из которых 1,2 тыс. человек уже завершили обучение.



Образовательные сертификаты доступны также безработным и ищущим работу, женщинам в декретном отпуске, пенсионерам, участникам СВО и их семьям. В текущем году планируется выдача не менее 700 сертификатов, в том числе 525 — для участников СВО и членам их семей. Всего в этом году уже выданы 606 образовательных сертификатов, в том числе 336 — участникам СВО, 260 — членам семей участников СВО.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=504