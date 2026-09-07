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7 Сентября , 07:03

В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки

В рамках задач национального проекта «Семья» в Уфе продолжается работа по поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. 1 сентября в Уфимской детской филармонии прошло итоговое мероприятие ежегодной благотворительной акции «Первый раз в первый класс. Окажи помощь детям-сиротам».

В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подаркиВ Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки
В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки
Акцию проводит Управление по опеке и попечительству Уфы. Её цель — помочь детям подготовиться к началу учебного года и поддержать их в первые школьные дни.
 
Для первоклассников подготовили праздничную программу. В фойе филармонии работали аниматоры, прошли игры, творческие мастер-классы и танцевальные активности.
 
Завершилось мероприятие вручением подарков. Каждый ребёнок получил набор необходимых для учёбы вещей: рюкзак, канцелярские принадлежности, познавательные книги и развивающие игры.
 
«Реализация таких инициатив возможна благодаря активной гражданской позиции, участию партнёров и заботе о благополучии детей. Поддержка тех, кто особенно в ней нуждается, помогает сделать город более внимательным и доброжелательным к своим юным жителям», — отметили в Управлении по опеке и попечительству Уфы.
 
В организации акции ежегодно участвуют городские организации, предприятия и жители Уфы. Управление по опеке и попечительству выразило благодарность всем, кто помог подготовить подарки для первоклассников и поддержал проведение акции.
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=431 
В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки
В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки
В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки
В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки
В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки
В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки
В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки
В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки
В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки
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