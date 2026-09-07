В Уфе первоклассникам, оставшимся без попечения родителей, вручили подарки

Акцию проводит Управление по опеке и попечительству Уфы. Её цель — помочь детям подготовиться к началу учебного года и поддержать их в первые школьные дни.

Для первоклассников подготовили праздничную программу. В фойе филармонии работали аниматоры, прошли игры, творческие мастер-классы и танцевальные активности.

Завершилось мероприятие вручением подарков. Каждый ребёнок получил набор необходимых для учёбы вещей: рюкзак, канцелярские принадлежности, познавательные книги и развивающие игры.

«Реализация таких инициатив возможна благодаря активной гражданской позиции, участию партнёров и заботе о благополучии детей. Поддержка тех, кто особенно в ней нуждается, помогает сделать город более внимательным и доброжелательным к своим юным жителям», — отметили в Управлении по опеке и попечительству Уфы.

В организации акции ежегодно участвуют городские организации, предприятия и жители Уфы. Управление по опеке и попечительству выразило благодарность всем, кто помог подготовить подарки для первоклассников и поддержал проведение акции.