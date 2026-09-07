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7 Сентября , 06:59

В РБ ветераны СВО поддержали детей погибших товарищей в День знаний

В рамках национального проекта «Семья» в Башкортостане продолжается поддержка семей участников специальной военной операции и их детей. 1 сентября ветераны СВО по всей республике присоединились к акции «Свои дети» и проводили на школьные линейки первоклассников, чьи отцы погибли при выполнении воинского долга.

В РБ ветераны СВО поддержали детей погибших товарищей в День знанийВ РБ ветераны СВО поддержали детей погибших товарищей в День знаний
В РБ ветераны СВО поддержали детей погибших товарищей в День знаний
Для многих ветеранов это дети их сослуживцев. Поэтому помощь семьям не ограничивается одной акцией: ветераны продолжают поддерживать ребят и участвовать в значимых событиях их жизни.
 
В Уфе в центре «Вместе» ветераны поздравили воспитанников с началом учебного года и подарили им школьные рюкзаки с принадлежностями. К ребятам также пришёл Чебурашка — талисман Ассоциации ветеранов СВО. Он раздал детям апельсины и пообщался с ними.
 
Акция «Свои дети» прошла по всей республике. Для ветеранов это ещё один способ поддержать семьи погибших товарищей и показать детям, что рядом есть взрослые, к которым можно обратиться за помощью.
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики БашкортостанИсточник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=431 
В РБ ветераны СВО поддержали детей погибших товарищей в День знаний
В РБ ветераны СВО поддержали детей погибших товарищей в День знаний
В РБ ветераны СВО поддержали детей погибших товарищей в День знаний
В РБ ветераны СВО поддержали детей погибших товарищей в День знаний
В РБ ветераны СВО поддержали детей погибших товарищей в День знаний
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