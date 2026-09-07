В РБ ветераны СВО поддержали детей погибших товарищей в День знаний

Для многих ветеранов это дети их сослуживцев. Поэтому помощь семьям не ограничивается одной акцией: ветераны продолжают поддерживать ребят и участвовать в значимых событиях их жизни.

В Уфе в центре «Вместе» ветераны поздравили воспитанников с началом учебного года и подарили им школьные рюкзаки с принадлежностями. К ребятам также пришёл Чебурашка — талисман Ассоциации ветеранов СВО. Он раздал детям апельсины и пообщался с ними.

Акция «Свои дети» прошла по всей республике. Для ветеранов это ещё один способ поддержать семьи погибших товарищей и показать детям, что рядом есть взрослые, к которым можно обратиться за помощью.