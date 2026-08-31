В с.Янагушево обследовали дом ветерана СВО И.Бикбулатова для адаптации жилья

Республика ведет планомерную политику всесторонней поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Когда домой возвращаются участники СВО, получившие ранения, необходимость создания доступной среды становится еще более очевидной.

Адаптация жилья стала одним из ключевых направлений работы регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества». Процедура четко отлажена: сотрудники информируют ветеранов об условиях, помогают подготовить документы и подать заявление. Для оценки потребностей к дому выезжает комиссия в составе заместителя руководителя отделения фонда, эксперта по доступной среде и социального координатора. Программа позволяет создать безбарьерное пространство в каждой конкретной квартире с учетом индивидуальных запросов человека. Она предусматривает установку функциональных кроватей, подъемников, систем «умный дом» и другого оборудования в зависимости от характера травмы — будь то проблемы опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения или слуха.

На днях эксперт-аудитор Всероссийского общества инвалидов Максим Кожухов прибыл в село Янагушево для обследования дома ветерана Ильфата Бикбулатова. В состав комиссии также вошли первый заместитель главы администрации Диана Муратбаева, социальный координатор Виктория Ишмурзина, а также представители Общественной палаты и местной администрации.

Ильфат Аглямович отправился в зону СВО после заключения контракта с Минобороны РФ. В ходе боевых действий он получил тяжелое ранение, повлекшее ампутацию левой голени. Сейчас боец проходит реабилитацию и ждет очередь на протезирование.

Специалисты детально изучили жилое помещение. Процесс начался с анализа входной группы: эксперты определили места для установки дополнительных поручней и обустройства пандуса. Внутри проверялись дверные проемы, кухонная зона и доступность ванной комнаты. По итогам осмотра было решено оснастить дом полностью автоматизированной системой «Умный дом», управление которой будет выведено на планшет.

После завершения замеров начнется оформление документов. Пакет направится на утверждение в экспертный совет Фонда «Защитники Отечества». После получения положительного заключения фонд приступит к закупке необходимого оборудования и проведению монтажных работ под индивидуальные потребности ветерана.

Главная задача этой работы — обеспечить реальную заботу о защитниках. Важно, чтобы после возвращения домой они могли жить полноценно: работать, учиться, заниматься спортом и проводить время с родными. Государство уделяет большое внимание вопросам поддержки ветеранов СВО.

Республика ведет планомерную политику всесторонней поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Когда домой возвращаются участники СВО, получившие ранения, необходимость создания доступной среды становится еще более очевидной.

Адаптация жилья стала одним из ключевых направлений работы регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества». Процедура четко отлажена: сотрудники информируют ветеранов об условиях, помогают подготовить документы и подать заявление. Для оценки потребностей к дому выезжает комиссия в составе заместителя руководителя отделения фонда, эксперта по доступной среде и социального координатора. Программа позволяет создать безбарьерное пространство в каждой конкретной квартире с учетом индивидуальных запросов человека. Она предусматривает установку функциональных кроватей, подъемников, систем «умный дом» и другого оборудования в зависимости от характера травмы — будь то проблемы опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения или слуха.

На днях эксперт-аудитор Всероссийского общества инвалидов Максим Кожухов прибыл в село Янагушево для обследования дома ветерана Ильфата Бикбулатова. В состав комиссии также вошли первый заместитель главы администрации Диана Муратбаева, социальный координатор Виктория Ишмурзина, а также представители Общественной палаты и местной администрации.

Ильфат Аглямович отправился в зону СВО после заключения контракта с Минобороны РФ. В ходе боевых действий он получил тяжелое ранение, повлекшее ампутацию левой голени. Сейчас боец проходит реабилитацию и ждет очередь на протезирование.

Специалисты детально изучили жилое помещение. Процесс начался с анализа входной группы: эксперты определили места для установки дополнительных поручней и обустройства пандуса. Внутри проверялись дверные проемы, кухонная зона и доступность ванной комнаты. По итогам осмотра было решено оснастить дом полностью автоматизированной системой «Умный дом», управление которой будет выведено на планшет.

После завершения замеров начнется оформление документов. Пакет направится на утверждение в экспертный совет Фонда «Защитники Отечества». После получения положительного заключения фонд приступит к закупке необходимого оборудования и проведению монтажных работ под индивидуальные потребности ветерана.

Главная задача этой работы — обеспечить реальную заботу о защитниках. Важно, чтобы после возвращения домой они могли жить полноценно: работать, учиться, заниматься спортом и проводить время с родными. Государство уделяет большое внимание вопросам поддержки ветеранов СВО.