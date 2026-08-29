+13 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Год полезных дел
29 Августа , 10:57

Волонтеры СВО получат особый статус в Башкирии

В Башкортостане появится новый статус «Волонтер СВО». С такой инициативой на VIII Гражданском форуме к главе республики обратился руководитель регионального отделения Народного фронта Виталий Брыкин. Радий Хабиров поддержал предложение и анонсировал встречу с добровольцами для обсуждения мер поддержки.

Волонтеры СВО получат особый статус в БашкирииВолонтеры СВО получат особый статус в Башкирии
Волонтеры СВО получат особый статус в Башкирии

Волонтеры, помогающие бойцам, живут в постоянном ритме: сборы, загрузка, долгая дорога до передовой и обратно – и снова подготовка к следующей отправке. На форуме отметили троих представителей Народного фронта – Ильдара Гумарова, Василия Рыбакова и Альфреда Сафина. Каждый из них совершил более 60 гуманитарных миссий, доставил сотни тонн грузов и поддерживает десятки подразделений. Медали «От благодарного народа Башкортостана» им вручил лично Радий Хабиров.

Брыкин подчеркнул, что за каждой поездкой стоит реальный риск для жизни. Добровольцы едут в опасные зоны, чтобы лично передать бойцам необходимое. Признание таких людей на республиканском уровне – заслуженный и важный шаг. Форум прошел под девизом «Все для Победы!», под которым Народный фронт объединяет миллионы неравнодушных уже более четырех лет.

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru