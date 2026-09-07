В РБ с начала года заключено 728 социальных контрактов для открытия своего дела

С начала года заключено 728 таких контрактов, которые помогли людям сформировать новые источники дохода, повысить благосостояние своих семей.





— Наша задача — снять барьеры на старте: дать понятный алгоритм действий и соединить человека с нужными ресурсами. В кадровых центрах «Работа России» граждане имеют возможность обговаривать все моменты по реализации бизнес-идеи, «упаковать» ее в бизнес-план, получить средства для создания своего дела, — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова.





С начала года заключено 728 таких контрактов, которые помогли людям сформировать новые источники дохода, повысить благосостояние своих семей.





— Наша задача — снять барьеры на старте: дать понятный алгоритм действий и соединить человека с нужными ресурсами. В кадровых центрах «Работа России» граждане имеют возможность обговаривать все моменты по реализации бизнес-идеи, «упаковать» ее в бизнес-план, получить средства для создания своего дела, — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова.





Для участников специальной военной операции с этого года в программе появилось отдельное направление. Если на общих основаниях соискатель проходит в том числе через оценку доходов, то для защитников Отечества, желающих заняться бизнесом, этот критерий не применяется — они получат господдержку при любом уровне дохода. И такой возможностью воспользовались уже 144 бойца.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики БашкортостанИсточник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=460

Для участников специальной военной операции с этого года в программе появилось отдельное направление. Если на общих основаниях соискатель проходит в том числе через оценку доходов, то для защитников Отечества, желающих заняться бизнесом, этот критерий не применяется — они получат господдержку при любом уровне дохода. И такой возможностью воспользовались уже 144 бойца.