Глава Башкортостана посетил фестиваль «Молочная страна-2026»

В этом году фестиваль «Молочная страна» собрал 150 производителей, выпускающих широкий ассортимент продукции. Отметим, что продовольственные товары из Башкортостана пользуются популярностью по всей стране, а также у потребителей за рубежом.

Гостей встречают традиционным приветственным стаканом молока. В этом году более 60 тысяч порций полезного напитка для жителей подготовил стерлитамакский филиал Группы «Росмол».

На площадке мероприятия организовали тематические локации, в числе которых – молочная ярмарка, фермерский рынок, сырная лавка, площадки с медовой продукцией и отдельное пространство Кумысной деревни, а также «Мясной бульвар».

Глава Башкортостана посетил экспозиции крупных производителей молочной продукции, а также ярмарку фермерских товаров.

Представители компании «Башкирский холод» отметили хорошую динамику продаж мороженого и рассказали о ходе реализации инвестиционного проекта, направленного на повышение энергоэффективности складских помещений. Напомним, эту инициативу одобрили на «Инвестчасе» в декабре 2024 года. Завершить работы планируют весной 2027 года.

Модернизацию производственных мощностей запустили и на Бирском комбинате молочной продукции. На предприятии монтируют оборудование нового цеха по изготовлению масла. Кроме того, в планах – расширение выпуска молока, которое уже поставляют в 65 регионов страны. В рамках проекта намерены закупить новую линию по его упаковке.

На стенде компании «Карламанский сахар» руководитель региона обсудил дальнейшее развитие производства сгущённого молока, которое пользуется популярностью по всей России. Предприятие продолжает расширение выпуска продукции, который уже увеличили до 1 млн банок в месяц.

Более 70 видов товаров выпускает один из флагманов в сфере переработки молока – ООО «Уфагормолзавод». Современное оборудование и восемь видов упаковки позволяют изготавливать для жителей Башкортостана широкий ассортимент молока, кефира, творога, сметаны и йогуртов.

Радий Хабиров также пообщался с основателем бренда Kumpan Михаилом Кумпаном, который рассказал, что для гостей фестиваля планируют приготовить 1 200 порций фирменного кофе «Уфачино» с добавлением башкирских трав и мёда. Глава Башкортостана обсудил дальнейшее развитие сети заведений предпринимателя, в том числе мобильных.

С руководством агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» (выпускает продукцию под брендом «Село Зелёное») руководитель региона обсудил развитие проекта «Академия молока», который реализуют совместно с Башкирским государственным аграрным университетом. Инициатива направлена на объединение образования, науки и бизнеса для формирования кадрового резерва отрасли. Речь идёт об открытии учебно-научных лабораторий, запуске образовательных программ от среднего профессионального образования до аспирантуры, усилении практической подготовки студентов, а также проведении прикладных исследований.

Важное место на рынке сельхозпродукции региона занимает проект «Молочная кухня», в рамках которого производят натуральную продукцию для детей, беременных женщин и кормящих матерей. В прошлом году её бесплатно получили более 20 тысяч жителей. Расширяется и география представленности товаров бренда – наряду с фирменными пунктами выдачи теперь их можно приобрести в торговых сетях.

На площадке мероприятия Глава Башкортостана посетил тематическую зону «Кумысная деревня», где обсудил с производителями развитие экспорта традиционного башкирского напитка.

Радий Хабиров отметил важность фестиваля для популяризации местной продукции и развития агропромышленного комплекса региона.

– «Молочная страна» очень популярна у наших жителей и способствует росту потребления молочных продуктов. При этом уже ставший традиционным праздник имеет и экономическую основу, – сказал руководитель региона. – Башкортостан является одним из лидеров молочного производства в стране. Это непростой бизнес, поэтому мы стремимся развивать формат крупных индустриальных животноводческих ферм, современных перерабатывающих производств. Безусловно, за такими предприятиями – будущее молочной отрасли.