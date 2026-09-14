В селе Мишкино открытилии детский культурно-просветительский центр «Маячок»

Праздник начался со сценки, которая сразу задала тон всему мероприятию. На сцене сошлись два взгляда на будущее библиотеки: Знайка переживал, что шум от конструкторов отпугнёт читателей, а Незнайка радовался мягким пуфикам и возможности выиграть в монополию прямо между книжными стеллажами. Разрешила спор Библиотекарь, объяснив простую истину нового времени: игра не отвлекает от чтения, а ведёт к нему. Построил из кубиков замок — побежал за сказками о рыцарях; поиграл в пиратов — взял с полки «Остров сокровищ».

Торжественную часть открыли ведущие Анастасия и Василий Кутлуметовы. Они поприветствовали жителей Мишкинского района и представили внушительный список гостей, чьи поддержка и внимание сделали проект возможным. Среди них были глава администрации района Лариса Александрова, депутат Совета МР Мишкинский район Альбина Саетгареева, руководители отделов образования Сергей Александров и культуры Радион Плотников, представители Совета ветеранов под руководством Юлии Балахниной, а также ветераны труда Алексей Аптулманов и Муллахан Ханов. Глава администрации района Лариса Геннадиевна подчеркнула важность создания современных пространств для подрастающего поколения, отметив, что такие центры становятся точками притяжения для всей семьи. Она назвала библиотеку «царством», где можно найти знания, друзей и совершить путешествия по всему миру.

Затем выступил начальник отдела культуры Радион Плотников. Он напомнил, что «Маячок» — это один из восьми подобных центров во всей республике Открытие происходит в рамках национального проекта «Семья» и конкурса «Лучшая муниципальная практика». Он отметил, что Татьяна Кондогина «первопроходец» в создании такого центра на уровне республики. Отметил её огромный опыт работы в библиотечной системе. В заключении своего выступления и вручил благодарственное письмо Татьяне Александровне и всему коллективу за проделанную работу.

От имени старшего поколения выступила председатель Совета ветеранов Юлия Балахнина. Она поздравила детей с обновлённым пространством, поделилась личной любовью к книгам со времён своего детства и пожелала юным читателям успехов в учёбе.

Директор централизованной библиотечной системы Татьяна Кондогина подвела итоги подготовительной работы и вручила благодарственные письма активным участникам конкурса, предварявшего открытие. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто превратил обычный ремонт в создание живого пространства: заведующего хозяйственной частью Владимира Шамарзанова, штукатура-маляра Снежану Муллашаеву, электрика Алексея Ветлина и всех сотрудников Центральной и краеведческой библиотек.

Но главными экскурсоводами стали сами дети. Именно они провели взрослых по пяти уникальным зонам обновлённой библиотеки:

«Арт-верфь» — сердце технического творчества. Здесь стоят энциклопедии, настольные игры, мультстудия и настоящий 3D-принтер. Ребята смогут придумывать героев, рисовать их и тут же оживлять на экране или печатать объёмные фигурки.

«Остров открытий» — безопасная гавань для самых маленьких (до трёх лет). Мягкие коврики, крупные пазлы и книжки из плотного картона без острых углов созданы для развития мелкой моторики и первых тактильных открытий.

«Бухта радости» — пространство для дошкольников от 3-х до 6-ти лет. Кубики Рубика, логические лабиринты и сложные пазлы тренируют мышление. Это место маленьких побед, которые так здорово одерживать вместе с родителями.

«Тихий океан» — комната сенсорной разгрузки. Приглушённый свет, пузырьковая колонна, чей танец завораживает, и массажёр помогают восстановить силы после шумного дня. Идеальное место, чтобы просто посидеть в тишине двадцать минут.

«Тихая гавань» — территория для подростков от 12 лет и старше. Уютные кресла, ноутбуки для проектов и подборка литературы для старших школьников. Здесь можно спокойно работать над домашним заданием или обсуждать идеи с друзьями.

Кульминацией праздника стало символическое перерезание красной ленты. Право открыть двери доверили самой юной преданной читательнице — Елизавете Байрамовой, которая пришла в эту библиотеку ещё в три года. Под её маленькими ножницами при поддержке главы района Ларисы Геннадиевны и директора централизованной библиотечной системы Татьяны Александровны лента наконец поддалась.

«Три, два, один!» — отсчитал зал. Лента упала, зазвучали фанфары, и новый «Маячок» официально зажёг свой свет. Дети-активисты раздали гостям памятные буклеты, а финальным аккордом стала общая фотография на фоне входа в новое пространство.

Теперь у ребят села Мишкино есть место, куда хочется бежать после уроков: здесь можно собрать лего, снять собственный мультфильм, обыграть друга в шахматы, а затем уйти в самый дальний угол с любимой книгой. Центр «Маячок» доказал, что современная библиотека — это не храм тишины, а живой организм, где знания встречаются с радостью, а каждая книга находит своего читателя через игру.