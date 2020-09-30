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Год экологии

Год экологии
Вчера, 10:08
Башкортостан принял участников экологического автопробега "Чистая страна"
Год экологии
27 Августа , 09:29
Юный житель Башкортостана занял первое место в образовательной экопрограмме по сохранению редких животных
Год экологии
27 Августа , 09:28
Минлесхоз Республики Башкортостан продолжает авиапатрулирование лесов
Год экологии
18 Августа , 11:10
В лесах Республики Башкортостан введено ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств
Год экологии
9 Августа , 21:08
Радий Хабиров поручил установить причины лесных пожаров на территории Башкортостана
Год экологии
9 Августа , 09:13
Сохраним наши леса!
Год экологии
8 Августа , 12:34
В Башкирии ликвидируют пожары вблизи населённых пунктов
Год экологии
7 Августа , 15:00
Радий Хабиров попросил Владимира Путина включить Башкортостан в пилотный проект создания карбоновых полигонов
Год экологии
30 Сентября 2020, 10:27
"Зеленая Башкирия" неотделима от "Зеленой России"
Год экологии
16 Сентября 2020, 10:00
На лоне природы и с пользой
Год экологии
8 Октября 2019, 10:38
Парку цвесть!
Год экологии
3 Октября 2019, 12:14
Акция «Зеленая Башкирия»
Год экологии
24 Сентября 2019, 16:17
Всемирный день чистоты
Год экологии
25 Июля 2019, 12:41
В Башкирии лесхозам передадут очередную партию лесохозяйственной техники
Год экологии
10 Июля 2019, 10:35
Сохранение лесов Башкирии – важная составляющая национального проекта «Экология»
Год экологии
20 Декабря 2018, 18:04
Министр экологии Башкирии: жителей села надо приучить собирать и сдавать мусор в мешках
Год экологии
10 Декабря 2018, 14:08
Долги по зарплате в Башкирии составили более 635 миллионов рублей
Год экологии
10 Декабря 2018, 13:21
В Башкирии назрела проблема организации мест для складирования отходов на селе
Год экологии
29 Ноября 2018, 16:00
В Мишкинском районе прошла акция по сбору отработанных батареек и ламп
Год экологии
9 Ноября 2018, 18:00
В Мишкинском районе прошел экологический конкурс
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