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Год экологии

Год экологии
12 Августа , 16:22
Свыше 418 млн рублей привлечено в РБ на масштабную модернизацию лесного хозяйств
Год экологии
10 Августа , 05:40
За выходные в Башкортостане зафиксировано два ДТП с участием диких животных
Год экологии
9 Августа , 05:35
Минэкологии РБ усиливает контроль за техникой на охоте
Год экологии
8 Августа , 05:30
Пресекли попытку браконьерства на водоёме Канлы в Давлекановском районе
Год экологии
7 Августа , 05:15
Юные экологи Башкортостана представят республику на финале экологического форума
Год экологии
6 Августа , 11:25
Подведены итоги второго этапа корпоративного марафона «Шагай с СНХЗ»
Год экологии
6 Августа , 09:45
Сотрудники Минэкологии Башкортостана приняли участие в межрегиональных учениях
Год экологии
4 Августа , 15:42
В Башкирии стартует конкурс «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан"
Год экологии
4 Августа , 05:13
В Башкортостане превысили план по искусственному восстановлению лесов
Год экологии
28 Июля , 11:59
Численность единственной в России вольной группировки зубров беловежской линии
Год экологии
25 Июля , 09:22
Состоялась экологическая акция «Чистый берег»
Год экологии
25 Июля , 08:20
Экоурок по раздельному сбору отходов
Год экологии
21 Июля , 09:29
В природном парке состоялся экологический субботник
Год экологии
21 Июля , 09:26
Провели расчистку русел рек и озёр
Год экологии
17 Июля , 09:55
В Башкортостане с начала сезона провели 350 часов авиапатрулирования лесов
Год экологии
15 Июля , 09:57
Стартовал седьмой сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры
Год экологии
14 Июля , 06:30
Новые меры по вывозу мусора на сплавных маршрутах
Год экологии
13 Июля , 10:25
В Природном парке "Зилим" прошел экологический субботник
Год экологии
12 Июля , 04:20
Экологи выявили незаконное использование акватории озера «Казенное»
Год экологии
11 Июля , 09:33
Прошла масштабная экологическая акция
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