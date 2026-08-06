Сотрудники Минэкологии Башкортостана приняли участие в межрегиональных учениях

Мероприятие прошло в рамках заседания республиканской чрезвычайной комиссии по вопросам недопущения возникновения высокопатогенного гриппа птиц в Республике Башкортостан. Практическая часть учений развернулась близ села Тюменяк, где был отработан алгоритм действий при обнаружении предполагаемого очага особо опасного заболевания в одном из личных подсобных хозяйств. Также состоялся смотр готовности сил и средств оперативных служб района.

Как отметили организаторы, проведение учений обусловлено напряжённой эпизоотической ситуацией в стране, где ежедневно регистрируются новые вспышки опасных инфекций. Помимо высокопатогенного гриппа птиц, постоянную угрозу животноводческой отрасли несут африканская чума свиней, бруцеллёз, ящур, бешенство и другие заболевания. Эти болезни отличаются молниеносным распространением: всё восприимчивое поголовье в очаге подлежит умерщвлению и уничтожению путём сжигания, а летальность среди заражённых особей превышает 90%.

В ходе учений были отработаны механизмы межведомственного взаимодействия, а также рассмотрены меры предосторожности, необходимые для предотвращения распространения инфекции.

В Минэкологии Башкортостана подчёркивают: держать ситуацию на постоянном контроле — общая задача всех ведомств. Только совместные усилия, своевременная диагностика и строгое соблюдение ветеринарных и природоохранных норм позволят минимизировать риски и защитить как поголовье скота, так и здоровье жителей республики.

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