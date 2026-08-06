+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Год экологии
6 Августа , 09:45

Сотрудники Минэкологии Башкортостана приняли участие в межрегиональных учениях

Заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Камиль Биргулиев, сотрудники Туймазинского территориального управления Минэкологии РБ и специалисты Туймазинского подразделения УГАК РБ приняли активное участие в межрегиональных командно-штабных учениях по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной возникновением очага высокопатогенного гриппа птиц на территории Туймазинского района.

Мероприятие прошло в рамках заседания республиканской чрезвычайной комиссии по вопросам недопущения возникновения высокопатогенного гриппа птиц в Республике Башкортостан. Практическая часть учений развернулась близ села Тюменяк, где был отработан алгоритм действий при обнаружении предполагаемого очага особо опасного заболевания в одном из личных подсобных хозяйств. Также состоялся смотр готовности сил и средств оперативных служб района.

Как отметили организаторы, проведение учений обусловлено напряжённой эпизоотической ситуацией в стране, где ежедневно регистрируются новые вспышки опасных инфекций. Помимо высокопатогенного гриппа птиц, постоянную угрозу животноводческой отрасли несут африканская чума свиней, бруцеллёз, ящур, бешенство и другие заболевания. Эти болезни отличаются молниеносным распространением: всё восприимчивое поголовье в очаге подлежит умерщвлению и уничтожению путём сжигания, а летальность среди заражённых особей превышает 90%.

В ходе учений были отработаны механизмы межведомственного взаимодействия, а также рассмотрены меры предосторожности, необходимые для предотвращения распространения инфекции.

В Минэкологии Башкортостана подчёркивают: держать ситуацию на постоянном контроле — общая задача всех ведомств. Только совместные усилия, своевременная диагностика и строгое соблюдение ветеринарных и природоохранных норм позволят минимизировать риски и защитить как поголовье скота, так и здоровье жителей республики.

https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2845695

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru