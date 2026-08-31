В природном парке «Зилим» прошла экологическая акция «Чистый берег»

Инициатором и организатором акции выступил студент 2-го курса Уфимского машиностроительного колледжа Ильнар, который также обеспечил транспортное сопровождение субботника. Коллектив парка поддержал начинание молодого активиста и присоединился к уборке.

— В этот раз решение о проведении акции было принято спонтанно, без длительной предварительной подготовки. «Иногда лучший план — просто начать дело сейчас, не откладывая на потом. Мы не стали проходить мимо, взяли мешки и сразу приступили к работе, — прокомментировали организаторы.

По итогам экосубботника участники собрали 2,5 мешка мусора и очистили 2 километра береговой линии реки Зилим. Несмотря на лёгкую усталость, все волонтёры отметили чувство удовлетворения от проделанной работы и важность личного вклада в сохранение природного наследия региона.

Особую значимость мероприятию придаёт участие молодёжи. Сотрудники парка подчеркнули, что экологические субботники традиционно не обходятся без активной позиции подрастающего поколения, и выразили надежду на дальнейшее развитие подобных инициатив.

Реализация национального проекта «Экологическое благополучие» направлена на улучшение экологической ситуации в стране, вовлечение граждан в природоохранную деятельность и воспитание ответственного отношения к окружающей среде. Акция «Чистый берег» — яркий тому пример, демонстрирующий, что забота о природе начинается с простых повседневных действий каждого человека.

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