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1 Сентября , 04:15

Юные экологи Башкортостана покорили международный фестиваль в Абхазии

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» обучающиеся объединения ГБУ ДО «Республиканский детский эколого-биологический центр» (РДЭБЦ) «Друзья ООПТ» достойно представили республику на Международном многожанровом конкурсе-фестивале «Берег творчества», который прошёл в Абхазии. Организатором мероприятия выступило Фестивальное движение «АРТИСТ».

Творческая команда в составе Амира Гареева (ГБОУ РПМГ №2 «СМАРТ»), Игоря Ширяева (МАОУ Школа №118 г. Уфы), Азалии Нигматуллиной и Сулеймана Хафизова (ГБОУ РГИ им. Газиза Альмухаметова) представила на фестивале театральную постановку «Легенда о зубрах». Спектакль рассказывает о том, как в природном парке «Мурадымовское ущелье» поселились зубры, завезённые из Беловежской пущи.

В театрализованном представлении гармонично переплелись звуки курая и песня «Беловежская пуща», научные факты об образе жизни зубров и элементы народных сказаний. Автором сценария выступила руководитель объединения, педагог дополнительного образования РДЭБЦ Оксана Сайфутдинова. Костюмы для постановки создала старший воспитатель ГБОУ РГИ им. Газиза Альмухаметова Альфия Кучукова, а музыкальное оформление подготовил Илдар Нуриев.

Спектакль поставлен в рамках проекта «Легенды заповедных хранителей», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Выступление юных артистов получило высокую оценку жюри, в состав которого вошли ведущие деятели культуры и искусства Абхазии. По итогам конкурса коллектив завоевал Диплом лауреата первой степени и почётный кубок в номинации «Театральное искусство». Кроме того, в копилке команды — Диплом и кубок за лучшую мужскую роль, присуждённые Игорю Ширяеву, а также специальный Диплом за сохранение народных традиций.

В рамках фестивальной программы для участников были организованы творческие мастер-классы и «круглый стол» с членами жюри, где ребята и их наставники получили ценные рекомендации по совершенствованию постановки.

Особо значимым итогом участия стало приглашение коллектива на суперфинал Международных творческих проектов стран СНГ, который состоится в октябре 2026 года в Санкт-Петербурге.

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан поздравляет юных экологов и их наставников с блестящей победой и желает новых творческих и природоохранных свершений.

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