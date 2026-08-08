Пресекли попытку браконьерства на водоёме Канлы в Давлекановском районе

С помощью тепловизионного оборудования сотрудниками парка были обнаружены подозрительные силуэты на воде, а неподалёку, в овраге, находился легковой автомобиль, за рулём которого также просматривался человеческий силуэт. Наблюдение позволило сделать предварительный вывод о том, что граждане занимаются незаконным выловом рыбы.

— Приблизившись к месту, инспектор представилась нарушителям и сообщила, что велось наблюдение, в ходе которого возникли основания полагать, что они незаконно добывают водные биоресурсы. Она предложила гражданам пройти к лодке для осмотра возможного улова. Однако нарушители начали отрицать свою причастность, заявляя, что у них нет ни лодки, ни сетей, ни рыбы. Вместе с тем на месте были обнаружены явные улики, указывающие на браконьерство: двое граждан — жители деревни Ивановка Давлекановского района были одеты в резиновые сапоги и мокрые штанины выше колена. Рядом с автомобилем находились аккумулятор и мощный прожектор, используемый для освещения спящей рыбы в воде. Также была изъята самодельная острога — орудие незаконной добычи, — отметила начальник обособленного структурного подразделения Природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова.

Понимая, что силы неравны (трое нарушителей против одного инспектора), Гузель Гильманова незамедлительно сообщила о происшествии в полицию по номеру 112. Однако двое из нарушителей, включая владельца автомобиля, скрылись до прибытия правоохранителей. Руководитель осталась с одним из граждан до приезда полиции.

После осмотра места происшествия оперативная группа выдвинулась в деревню Ивановка по месту жительства владельца автомобиля, однако дома его не оказалось. Поиски двух скрывшихся нарушителей, а также резиновой лодки, на которой они передвигались, результатов не дали, несмотря на осмотр прилегающей территории и камышовых зарослей с привлечением местных рыбаков.

В отношении задержанного гражданина, также жителя деревни Ивановка, составлен протокол об административном правонарушении. Сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства: самодельную острогу, аккумулятор и прожектор.

В Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан подчёркивают, что подобные ночные рейды — важная часть работы по сохранению водных биоресурсов региона. Даже в условиях численного превосходства нарушителей инспекторы ведомства продолжают выполнять свои обязанности, оперативно взаимодействуя с правоохранительными органами для привлечения браконьеров к ответственности.

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