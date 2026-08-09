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Год экологии
9 Августа , 05:35

Минэкологии РБ усиливает контроль за техникой на охоте

6 августа представители Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан приняли участие в видео-селекторном совещании, посвященном организации межведомственного взаимодействия в период проведения профилактического месячника «Трактор». Эта системная работа реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

Основные цели мероприятия — информирование владельцев техники о правилах безопасной эксплуатации, пресечение использования незарегистрированных машин и машин, не прошедших техосмотр, а также недопущение к управлению лиц, не имеющих прав или управляющих техникой с неподходящей категорией.

Проведение месячника организовано во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан.

В ходе совещания Госкомитет Республики Башкортостан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники акцентировал необходимость тесного взаимодействия и привлечения к планируемым мероприятиям специалистов и сотрудников Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан, Минэкологии РБ, Минлесхоза РБ, а также других заинтересованных ведомств.

Представители Минэкологии РБ, в свою очередь, обратили внимание коллег на важность выявления нарушений законодательства не только при использовании самоходной техники во время охоты, но и у организаций, применяющих такую технику при разработке полезных ископаемых в республике. Государственные охотничьи инспекторы и специалисты территориальных органов Минэкологии РБ традиционно примут участие в этом ежегодном профилактическом мероприятии.

Напоминаем, что правилами охоты запрещается не только применение механических транспортных средств для поиска, выслеживания, преследования и добычи охотничьих ресурсов, но и само нахождение в охотничьих угодьях в(на) механических транспортных средствах с расчехленным охотничьим оружием, а равно с заряженным магазином (барабаном) или с патроном в патроннике. Исключение составляет лишь охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

Кроме того, при разработке полезных ископаемых привлекаемые самоходные машины и иная техника должны быть технически исправны, зарегистрированы в установленном порядке и не наносить вред окружающей среде.

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