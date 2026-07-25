Экоурок по раздельному сбору отходов

В ходе урока школьникам наглядно объяснили, какой вред экологии наносят свалки и почему так важно не смешивать все отходы в один контейнер. Дети узнали, на какие виды делится мусор, как правильно сортировать пластик, бумагу и стекло, а также какую «вторую жизнь» получают эти материалы после переработки.

Для лучшего усвоения информации организаторы использовали познавательные видеоролики, которые помогли ребятам разобраться в видах вторсырья и увидеть процесс переработки своими глазами. Закрепить теорию позволили интерактивные игры и тесты — в таком формате знания усваиваются гораздо эффективнее.

Школьники искренне удивились, узнав, насколько сильно простая привычка сортировать мусор влияет на здоровье человека и состояние окружающей природы.

— Формирование экологической культуры важно начинать с самого раннего возраста. Именно дети становятся главными проводниками полезных привычек в своих семьях. Проведение подобных уроков помогает ребятам осознать, что каждый из нас способен внести реальный вклад в улучшение экологической ситуации в республике, — отметили специалисты Месягутовского теркомитета.

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