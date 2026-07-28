Численность единственной в России вольной группировки зубров беловежской линии

С 2023 года в «Мурадымовское ущелье» завезено 24 зубра. Благодаря нашему климату, богатой кормовой базе и внимательному уходу в стаде появился приплод – недавно группировка пополнилась ещё двумя телятами. Сейчас единственная в России вольная группировка беловежского зубра насчитывает уже 33 особи. А в 2027 году в рамках гранта Президентского фонда природы планируется выпустить ещё 9 зубров из Национального парка «Беловежская пуща».



Важным этапом реализации экологического проекта стала установка ошейника с радиомаяком на одну из самых опытных самок, прибывшую в 2026 году из Беловежской пущи. Операцию провели под руководством ведущих зуброведов Дирекции по особо охраняемым природным территориям, представителей научного сообщества и ветеринаров при поддержке спонсоров – компаний GRASS и RWB.



Выбор именно этой особи не случаен: у зубров действует матриархат, и стадо ведёт взрослая самка – она определяет маршруты кочёвок, места кормёжки и водопоя. Оснащение вожака радиомаяком позволяет учёным получать наиболее полную картину перемещений всей группы. Теперь специалисты смогут круглосуточно отслеживать, как зубры осваивают естественную среду, выбирают пастбища и реагируют на сезонные изменения. Данные помогут скорректировать меры охраны и подкормки, а также глубже изучить поведение краснокнижных животных в условиях Южного Урала.



Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул государственное значение проводимой работы и её вклад в достижение национальной цели «Экологическое благополучие».



– Хочу подчеркнуть, что мы делаем это не ради развлечения. Мы решаем важнейшую государственную задачу по сохранению биологического разнообразия, которую поставил перед нами Президент страны, – написал в социальных сетях Радий Хабиров. – А ещё – отдаем долги природе. В начале прошлого века зубры оказались на грани исчезновения. Поэтому мы просто обязаны восстановить баланс, тем более, что условия в нашей республике для этого подходящие.



В проекте участвуют специалисты из федерального центра, Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, Госкомитета по ветеринарии, Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Дирекции по ООПТ, национального парка «Беловежская пуща», а также спонсоры – компании GRASS и RWB.



Работа в «Мурадымовском ущелье» – пример эффективного взаимодействия государства, науки и бизнеса в решении задач федерального уровня. Проект не только способствует восстановлению редкого вида, но и укрепляет экологический потенциал региона, формируя устойчивую модель сохранения биоразнообразия на долгосрочную перспективу.



Фото: Василий Мартыненко