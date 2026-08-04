В Башкортостане превысили план по искусственному восстановлению лесов

Согласно нормативным требованиям, на 946 гектарах лесного фонда были высажены сеянцы с закрытой корневой системой. Самые масштабные работы прошли в Баймакском (510 гектаров), Белокатайском (353 гектара) и Зилаирском (321 гектар) лесничествах. Арендаторы лесных участков восстановили леса на площади 2 700 гектаров.



— Целевой показатель национального проекта по соотношению восстановленных лесов к вырубленным и погибшим насаждениям будет достигнут в полном объеме по итогам года. Сейчас основные усилия направлены на агротехнический уход за лесными культурами, подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

Источник: Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=404