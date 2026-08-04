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Год экологии
4 Августа , 05:13

В Башкортостане превысили план по искусственному восстановлению лесов

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие», в Республике Башкортостан выполнили работы по искусственному лесовосстановлению на площади 3 735 гектаров. Это превышает запланированный показатель на 6%.

В Башкортостане превысили план по искусственному восстановлению лесовВ Башкортостане превысили план по искусственному восстановлению лесов
В Башкортостане превысили план по искусственному восстановлению лесов

Согласно нормативным требованиям, на 946 гектарах лесного фонда были высажены сеянцы с закрытой корневой системой. Самые масштабные работы прошли в Баймакском (510 гектаров), Белокатайском (353 гектара) и Зилаирском (321 гектар) лесничествах. Арендаторы лесных участков восстановили леса на площади 2 700 гектаров.

— Целевой показатель национального проекта по соотношению восстановленных лесов к вырубленным и погибшим насаждениям будет достигнут в полном объеме по итогам года. Сейчас основные усилия направлены на агротехнический уход за лесными культурами, подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

Источник: Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=404 

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