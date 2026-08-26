Участие в совместной проверке предприятий железнодорожного транспорта

В ходе контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления. В частности, установлено, что обработка свинцовых аккумуляторов, относящихся ко II классу опасности, осуществляется предприятием без наличия соответствующей лицензии.

Кроме того, в представленной экологической отчетности организаций не в полном объеме учтены виды фактически образующихся отходов. Также в документации отсутствует утвержденный план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

По итогам проверки все материалы с зафиксированными нарушениями переданы в Стерлитамакскую транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования в установленном законом порядке.